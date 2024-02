Die Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“ (LsV) hat alle Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren in Deutschland aufgerufen, am kommenden Wochenende gemeinsam mit den Bauern ein Zeichen zu setzen. Die Feuerwehren im Alb-Donau-Kreis werden sich daran aber wohl nicht beteiligen.

Hintergrund der geplanten Aktion ist, dass einem Berufsfeuerwehrmann ein Disziplinarverfahren droht, weil er bei Bauernprotesten in Berlin in Dienstkleidung den vorbeifahrenden Landwirten seine Unterstützung signalisiert hat - mit Beifall und La-Ola-Wellen. Damit hat er sich nicht an das Neutralitätsgebot gehalten. Am kommenden Wochenende sollen sich nun die freiwilligen Feuerwehren mit dem Feuerwehrmann und den protestierenden Landwirten solidarisieren - so der Aufruf von LsV. Feuerwehrautos sollen sich dabei vor die Wachen stellen und die Blaulichter und Sirenen einschalten. Landwirte wollen mir ihren Traktoren dazukommen und auch Infostände aufbauen.

Rechtlich schwierig

Die Feuerwehren im Alb-Donau-Kreis werden sich daran nicht beteiligen, da sei er sich relativ sicher, sagt Kreisbrandmeister Ralf Ziegler. Auch freiwillige Feuerwehren dürften das eigentlich gar nicht, erklärt er. „Es ist rechtlich ziemlich schwierig, weil die Feuerwehr ist ja kein Verein. Es ist ein nicht-selbständiger Teil der Kommune, da sieht der Verband ein rechtliches Problem“, so Ziegler. „Denn da demonstriert dann in dem Moment nicht die Feuerwehr als Feuerwehr, sondern eigentlich demonstriert dann ein Teil der Gemeinde. Und das ist rechtlich natürlich eine ziemlich heikle Sache.“

Bei Berufsfeuerwehrleuten sei die Sache nicht einfacher. „Bei Feuerwehrbeamten wäre das sogar disziplinarisch sehr schwierig, wenn sie mitmachen würden“, betont Ziegler. Denn sie seien bei der Kommune angestellt und sollten neutral bleiben.

Gut überlegen

„Es gibt die Verlautbarung des Feuerwehrverbandes, dass man es sich gut überlegen muss, wenn man da mitmacht beziehungsweise dass man nicht mitmachen soll“, sagt Ziegler und fügt hinzu: „Da lassen wir besser die Finger weg, egal welcher Meinung man ist.“ Interessensbekundung sei in Ordnung und vollkommen legitim. „Aber man sollte sich immer überlegen, in welcher Rolle man gerade steht und wie das auch in der Öffentlichkeit angenommen wird.“