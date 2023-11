Kastanienlaubsammelaktion in Ehingen

Kinder und Jugendliche aus Ehingen und den Teilorten ab sechs Jahren sind laut Pressemitteilung am Samstag, 18. November, eingeladen, die Rettung der Ehinger Kastanienbäume tatkräftig zu unterstützen. Eltern und ältere Geschwister sind natürlich ebenso willkommen und auch nötig, um die Jüngeren zu begleiten und diese gegebenenfalls mit dem eigenem PKW in die Einsatzgebiete zu fahren. Kinder bis einschließlich sieben Jahre können nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person teilnehmen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bauhof der Stadt Ehingen in der Münsinger Straße 21 (neue Halle im hinteren Bereich des Bauhofs).

Mitzubringen sind Arbeitshandschuhe, Gartenrechen und/oder große Schaufel, wetterangepasste Kleidung.

Zum Ablauf: Am Bauhof werden Sammelgruppen eingeteilt, die jeweils von Erwachsenen begleitet und gefahren werden. Jede Gruppe bekommt ein bestimmtes Sammelgebiet in Ehingen zugewiesen, wo Kastanienlaub eingesammelt und in bereitgestellte Säcke gefüllt wird. Die mit Kastanienlaub gefüllten Säcke werden anschließend von Mitarbeitern des Bauhofs Ehingen abgeholt.

Zur Abschlussvesper gibt es als Dankeschön für die Unterstützung rote Würste vom Grill, Käsewecken und Getränke ab circa 12 Uhr.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung gibt es auf Wunsch einen Eintrag in den Wald & Umweltpass beziehungsweise den Junior Ranger Kid-Pass, durch den der Einsatz für Natur und Umwelt bestätigt wird. Wer noch keinen Pass hat, kann ihn vor Ort erhalten.

Die Veranstaltung wird von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Kreisverband Alb-Donau-Ulm angeboten und von der SDW Waldjugendgruppe Ehingen/Alb-Donau sowie der Stadt Ehingen unterstützt.

Anmeldung und Ansprechpartner: Um die Organisation zu erleichtern wird um Anmeldung bei Alex Rothenbacher gebeten, der auch Ansprechpartner für Fragen ist. Mail: info@mein-walderlebnis, Telefon 0170/7456064.