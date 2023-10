Kaninchen sucht sein Zuhause

Wie die Stadtverwaltung meldet, wurde am Montag, 23. Oktober, am Ehinger Friedhof ein Kaninchen der Rasse „Löwenkopfkaninchen“ aufgefunden. Zuvor wurde das Kaninchen in der Hechtstraße und Hehlestraße gesichtet. Die Grundfarbe ist weiß mit braun-grauen Flecken. Das Kaninchen befindet sich in einem guten Zustand. Es wurde vorübergehend in Pflege aufgenommen. Wer ein Kaninchen vermisst oder wer es eventuell vorläufig oder auch auf Dauer in Pflege nehmen möchte, kann sich beim Ehinger Bürgerbüro unter Telefon 07391/503‐331 melden.