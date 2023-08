Junge Mütter suchen eine Familie

Der Verein für Sozialpsychiatrie (VSP) ermöglicht es Menschen mit seelischen Belastungen in einer Gastfamilie zu leben. Neben dem begleiteten Wohnen in Familien für erwachsene Einzelpersonen bietet der Verein auch das begleitete Wohnen in Familien für Mutter mit Kind an. Das Angebot wird im Moment stark nachgefragt. Unterstützungsangebote für diese Zielgruppe gibt es noch viel zu wenige, berichtet das Landratsamt des Alb–Donau–Kreises.

Der VSP sucht daher aktuell Menschen, die bereit sind, Müttern, die Unterstützungsbedarf für sich selbst und die Erziehung und Versorgung ihrer Kinder haben, ein sicheres und förderliches Zuhause zu geben. Konkret sucht der Verein derzeit einen Platz in einer Gastfamilie für eine 30 Jährige ausgebildete Fachpraktikerin für Hauswirtschaft und ihrenfünfjährigen Jungen, für eine 30 jährige Frau mit ihrem eineinhalb Jahre alten Sohn, die gerne für sich und andere kocht und für eine 30 jährige Frau mit ihrem sechs Monate alten Sohn, die während ihrer Elternzeit gut für ihr Kind sorgen und sich stabilisieren will, um später wieder in ihren Beruf einsteigen zu können.

Angesprochen sind alle, die sich zu Hause sozial engagieren möchten.Wer über etwas Zeit und über zwei freie Zimmer oder eine Einliegerwohnung verfügt, könnte helfen. „Dann könnte dies eine interessante Aufgabe für Sie werden“, spricht das Landratsamt Familien direkt an..

Gastfamilie erhalten ein regelmäßiges steuerfreies Zusatzeinkommen, 28 Tage Urlaub und professionelle Begleitung durch den Fachdienst.

Wer lediglich ein Zimmer zur Verfügung hat und sich trotzdem engagieren möchte, ist ebenfalls eingeladen, zu helfen. „Kein Problem“, so das Landratsamt. Gerne sprechen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Interessierten über individuelle Möglichkeiten des Engagements.

Wenn Interesse hat, kann sich unter Telefon 07373/91157, dem Info–Telefon Mutter–Kind, melden oder gerne auch per Mail Kontakt aufnehmen unter: [email protected].

______________________________________________________________

Der „VSP — Verein für Sozialpsychiatrie e.V.“ setzt sich seit 1972 für die Verbesserung des Hilfsangebots für Menschen mit psychischer Erkrankung ein. Mit Wohnangeboten, Gastfamilien, Tagesstätten, Pflegediensten, Wäscherei, Gärtnerei und diversen anderen Angeboten ist der VSP heute in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen, Sigmaringen sowie im Zollernalbkreis und im nördlichen Alb–Donau–Kreis präsent.