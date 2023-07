Am ersten Ferienwochenende treffen sich im Ehinger Jugendhaus immer Jugendliche zu einem Sprayworkshop, um ihren Ideen mit Farben aus der Dose Raum zu geben. Zehn Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 20 Jahren waren es diesmal, die ihre Spraywerkstatt dieses Jahr in der Tiefgarage der Kaufmännischen Berufsschule eingerichtet haben. Ihr Mentor Ilhan Demircan ist dort Lehrer und sprayt selbst.

Wegen Baustelle und Wetter gibt es eine neue Spraywerkstatt

Normalerweise sprühen sie auf dem Parkplatz beim Jugendhaus auf Stellwände, die dann später im Jugendzentrum ausgestellt werden. Doch dort ist jetzt eine Baustelle, also sind sie auch wegen des unsicheren Wetters umgezogen. In einem Theorieteil ersten Tag hat ihnen Demircan die Hintergründe und Techniken des Sprayens erklärt — auch, wo Sprayen legal und ist und wo nicht, und welche Folgen illegales Sprühen hat.

Am zweiten Tag des Workshops ging es dann für die Jungen und Mädchen ans eigene Werk. Sonst war immer ein Motiv vorgegeben, wie „Frieden“ letztes Jahr. Heuer durften die Sprayer selbst eins wählen. Sorgfältig haben sie ihre Schablonen geschnitten, passend zu ihrem persönlichen Motiv, ehe sie es mit Farbe diesmal auf eine Leinwand übertragen konnten. Die Motive für ihre Sprayarbeiten sammeln sie in einer Art Musterbuch, in dem sie immer wieder nachschauen können, was sie schon alles gesprüht haben.

Das Material ist nicht billig

„Die Kinder sind so dankbar, dass es das Projekt gibt“, sagte Demircan. Der Träger des Jugendhauses Oberlin hat den Kindern die Farben für ihre Arbeiten und die Leinwände zur Verfügung gestellt. Kay Kählig vom Jugendhaus sorgte auch für das Essen währen des Workshops.

Die Spraydosen mit den Farben sind nicht billig, eine Dose kostet zwischen vier und fünf Euro. Ein Motiv der Sprayarbeiten ist das Mädchen mit dem roten Herzluftballon von Banksy, dem großen Graffiti–Künstler, dessen Werke für Millionen verkauft werden.

Die Jugendlichen können sich künstlerisch ausleben

Der zehnjährige Cem ist der jüngste in der Runde, er hat das Logo seines Istanbuler Fußballclubs gewählt — einen Löwenkopf mit vier Sternen auf einem rot–gelb gestreiften Untergrund. Das Werk von Tom hat eine dunkle und eine helle Seite, auf der dunklen Seite sind Dinge, die mit Krieg und Gewalt zu tun haben, auf der hellen Seite zwei sich reichende Hände und Musiknoten.

Niklas hat als Motiv eine Ratte gewählt, die Musik hört, nach einer Vorlage eines Künstlers, sein anderes Motiv ist der Name der Mutter mit einer Krone. Dario hat seinen Namen in Gold auf eine schwarze Leinwand gesprüht. Berkhan ist der Älteste und jedes Jahr dabei, er hat nach Vorlage den Hasen vom Playboy und den Titel gewählt.

Immer wieder müssen die einzelnen Farbschichten trocknen, ehe eine neue aufgetragen werden kann. Übung braucht man schon im Umgang mit den Spraydosen. Alle Beteiligten tragen, wenn sie sprühen, Schutzanzüge und Masken. Weil die Leinwände im Format einem Bild 40x70 ähneln, dürfen alle Beteiligten ihr Kunstwerk diesmal mit heim nehmen.