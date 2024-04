Jugend-Friedensgebet zum Thema „Cybermobbing“

Der Arbeitskreis des Ökumenischen Ausschusses der evangelischen Kirchengemeinde und die Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt haben in Zusammenarbeit mit einigen Jugendlichen beider Konfessionen ein Jugend-Friedensgebet vorbereitet. Das Thema, das sich die Jugendlichen selbst ausgesucht haben ist sehr aktuell: „Cybermobbing - You ar not alone!“. Das ökumenische Jugend-Friedensgebet findet am 12. April, um 18 Uhr in der Konviktskirche in Ehingen statt. Dazu eingeladen sind konfessionsübergreifend Jugendliche und junge Menschen.