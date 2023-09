Das Jobcenter Alb-Donau bleibt am Donnerstag, 28. September, an beiden Standorten in Ehingen und in Ulm wegen einer dienstlichen Veranstaltung geschlossen. Antragstellern entstehen keine rechtlichen Nachteile, wenn sie sich am darauffolgenden Tag an das Jobcenter Alb-Donau wenden. Das Service-Center ist wie immer werktags von 8 bis 18 Uhr unter der kostenfreien Service-Rufnummer 0800/4 555500 telefonisch zu erreichen.