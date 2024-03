Jeder kann ein Lebensretter sein

Sinisa Markovic, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie, im Gesundheitszentrum Ehingen, hält am Montag, 11. März, im Rahmen der Aufklärungskampagne Herzstillstand seinen Vortrag „Die Kraft der Ersten Hilfe: Wie jeder zum Lebensretter werden kann“. Dieser wird ergänzt durch ein kostenloses Reanimationstraining, bei dem die Teilnehmer wesentliche lebensrettende Maßnahmen lernen und üben können. Dies teilt die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales mit.

In der Neuauflage der Herzkampagne geht es in diesem Jahr um den plötzlichen Herztod. Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung erleiden jährlich etwa 65.000 Menschen in Deutschland außerhalb von Krankenhäusern einen plötzlichen Herzstillstand. Nur 10 bis 20 Prozent der Betroffenen überleben diesen akuten Notfall. Dabei handelt es sich beim plötzlichen Herztod um eine Notfallsituation, die ohne Vorwarnung bei Personen auftritt, die 24 Stunden vorher vermeintlich noch gesund waren, heißt es weiter.

Häufig geht dem Kreislaufkollaps mit Herzstillstand ein so genanntes Kammerflimmern voraus. Die häufigste Ursache ist laut Pressemitteilung eine koronare Herzkrankheit (KHK), aber auch Herzmuskelentzündungen, Erkrankungen der Herzklappen oder angeborene Herzfehler können zum plötzlichen Herztod führen.

Das schnelle Eingreifen von Laienrettern kann beim plötzlichen Herztod über Leben und Tod entscheiden. Daher ist es von essentieller Bedeutung, dass Arbeitskollegen, Angehörige, Nachbarn und Freunde im Zweifel wissen, was zu tun ist.

Aus diesem Grund kombiniert die diesjährige Herzkampagne einen Vortrag über die Fakten und Statistiken zum Herzstillstand und den neuesten Entwicklungen in der Notfallmedizin mit den besten Praktiken zur Ersten Hilfe bei Herzstillstand. Die Teilnehmer werden im zweiten Teil des Abends ein kostenloses Reanimationstraining erhalten, das sie in die Lage versetzt, bei einem Herz-Kreislauf-Ereignis schnell und sicher zu handeln. Die Veranstaltung ist für alle ab einem Alter von 16 Jahren geeignet. Die Veranstaltung findet im Hopfenhaus Restaurant des Gesundheitszentrums Ehingen statt. Sie beginnt um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.