Jazz mit Laura Kipp im Franziskanerkloster

Laura Kipp gilt als die interessanteste neue Stimme des deutschen Jazz. Am Freitag, 26. Januar, gastiert sie mit ihrem Quartett um 19.30 Uhr im Franziskanerkloster in Ehingen. Dies teilt die Stadt mit.

Die Musiker sind der Franzose William Lecomte am Piano, Bill Evans-Schüler und langjähriger Pianist von Jean-Luc Ponty sowie Schlagzeuger Eckhard Stromer, der bereits mit Randy Brecker und Cornell Dupree arbeitete und Bassist Jens Loh sorgt für den nötigen Beat. „Sie ist großartig und ich bin sicher, wir werden in Zukunft noch mehr von ihr hören“, sagte Quincy Jones 2017 bei den Jazzopen in Stuttgart. Nun ist „Sunset Balcony“, Kipps zweite CD, gerade erschienen, entstanden zusammen mit Produzent und Bassist Jens Loh.

Die Texte von Laura Kipp seien authentisch und berührend, mit Jens Lohs Kompositionen würden sie zu ergreifenden Stücken verschmelzen, heißt es in de rAnkündigung.

Karten und nähere Information beim Kulturamt Ehingen, Spitalstraße 30, Telefon 07391/503-503. Tickets gibt es auch online auf www.ehingen.de und www.reservix.de.