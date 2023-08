Jakob Veser spielt in der Stephanuskirche in Gruorn

Ein besonderes Konzert gibt es am Sonntag, 3. September, um 16 Uhr in der Stephanuskirche in Gruorn für die Freunde der klassischen Gitarre. Das Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn hat Jakob Veser eingeladen. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Erhalt der Kirche wird gebeten.

Schon während der Schulzeit erlernte Veser dieses Instrument und studierte nach dem Abitur Musik mit dem Schwerpunkt Gitarre. Zu hören ist ein vielseitiges Programm von barocker Musik von Bach und Scarlatti bis hin zu brasilianischer Folklore von Heitor Villa–Lobos und spanischer Musik von Isaac Albeniz.

Gruorn liegt im ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen und ist von der Schranke Trailfinger Säge, Münsingen–Trailfingen, in einem gut halbstündigen Spaziergang zu erreichen. Die Strecke eignet sich auch für E–Rollstühle oder Kinderwagen. Es ist auf die Begehungsvorschriften des ehemaligen Truppenübungsplatzes zu achten.