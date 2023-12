Jakob-Aker-Straße in Rißtissen wird erst mal nicht saniert

Gleich zu Beginn der jüngsten Ortschaftsratssitzung wurde Ortsvorsteher Markus Stirmlinger, der für die CDU auch im Ehinger Gemeinderat sitzt, bezüglich des Zustands der Jakob-Aker-Straße deutlich. In Rißtissen sei seit rund 20 Jahren keine Straße mehr gerichtet worden. Bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 sei die Sanierung der Jakob-Aker-Straße in die unterste Kategorie vier eingestuft worden, obwohl der Ortschaftrat den Punkt bei der Anmeldung der Haushaltsmittel neben der Feldwegsanierung auf Platz zwei priorisiert hatte.

„Kategorie vier bedeutet langfristige Sanierung“, so der Ortsvorsteher. Er zeigte auf, dass der Gemeinderat der Stadt Ehingen rund 50 andere Straßensanierungen in die Prioritäten eins bis drei eingestuft habe. Diese würden der Jakob-Aker-Straße vorgehen. Er rechnete aus, dass hiernach bei zwei Straßensanierungen im Jahr noch Jahrzehnte vergehen werden, ehe die Anliegerstraße in Rißtissen an der Reihe wäre. Die Straße sei in den vergangenen Jahren mehrfach aufgerissen worden, um Leitungen zu verlegen. Dabei sei sie jedes Mal nur behelfsmäßig geteert worden. Die voraussichtlichen Kosten für eine einheitlich geteerte Fahrbahn setzte Stirmlinger mit rund 25.000 Euro an.

Ortsvorsteher Stirmlinger, der selbst in dieser Straße wohnt, forderte die Übernahme der Straße in Priorität eins, „kurzfristige Sanierung der Straße“. Bei der Debatte im Gemeinderat habe er sich dafür eingesetzt. Dennoch seien sogar zwei andere neu eingestellte Straßen höher priorisiert worden. Er ergänzte, „wenn die Straße komplett defekt ist, wird sie saniert“. Bis dahin interessiere es niemanden, was der Ortschaftsrat Rißtissen in seine Prioritätenliste für den Haushalt einstelle. Übersehen werde dabei, dass die Jakob-Aker-Straße zum Friedhof führe, weshalb sie neben Anliegern auch von Besuchern des Friedhofs zu Fuß und mit Fahrzeugen benutzt werde. Das berge bereits jetzt viele Gefahren in sich. Die Stadt habe bisher lediglich große Schlaglöcher beseitigt, die zu Stürzen geführt hätten.

Im Hinblick auf die Planansätze des Haushalts der Stadt Ehingen sagte Stirmlinger, „Rißtissen steht so schlecht nicht da, wenngleich die Ansätze nicht unserer Priorisierung entsprechen“. Für die Hochbauunterhaltung seien 209.000 Euro in Ansatz gebracht worden. Im Finanzhaushalt sei Rißtissen mit 1.096.000 Euro bedacht worden. Das betreffe u.a. Abwasser, eine Nachfinanzierung der Sanierung der Sporthalle sowie einen Zuschuss an den Musikverein für einen Anbau am Musikerheim, welches im Eigentum der Stadt stehe. Dabei habe der Vorstand des Vereins kräftig interveniert, um den Zuschuss zu erhalten. In der Summe 33.860 Euro habe es darüber hinaus als Zuschüsse für Vereine und die Kirche gegeben, für die Tiefbauunterhaltung sowie die Sitzungsgelder und einen Tisch im Sitzungssaal. Auf 510 Euro verdoppelt wurden die Verfügungsmittel.

„Das riesige Projekt Ausbau der Breitbandinfrastruktur befindet sich auf der Zielgerade“, machte Stirmlinger deutlich und konkretisierte, „nach Fertigstellung des Ausbaus der Grauen Flecken können sich jetzt alle Haushalte in Rißtissen ans schnelle Internet anschließen lassen. Das Glasfaser ist überall eingeblasen, die Technik in den Kellern der Häuser ist eingebaut“. Die Stadt Ehingen habe bisher 43 Millionen Euro für den Breitbandausbau investiert, 2024 würden weitere sechs Millionen hinzukommen. Am 15. Januar werden auch die restlichen Baumaßnahmen an der Römerhalle abgeschlossen sein. Somit können ab dann Schul- und Vereinssport sowie die Fasnet in der Halle abgehalten werden.