Ehingen

Jahresparkkarten für Ehingen ab sofort erhältlich

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Beim Ehinger Bürgerbüro im Rathaus sind die neuen Jahresparkkarten ab sofort für 450 Euro erhältlich. Mit dieser kennzeichenunabhängigen Parkberechtigung ist es nicht nur möglich in den städtischen Tiefgaragen Lindenplatz und Tränkberg, sondern auch auf den Parkplätzen Am Bahnhof, Am Viehmarkt, Müllerstraße sowie in den Tiefgaragen Stadtwirtsgässle, Lederbruckgasse, Bucks Höfle und Riedlinger Tor zu parken, wie die Stadt mitteilte.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 11:22 Von: sz