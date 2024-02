War der Mann bei seiner Tat in Ehingen in einem psychischen Ausnahmezustand? Über diese Frage verhandelt ab Donnerstag, 29. Februar, das Ulmer Landgericht. Laut Pressemitteilung des Gerichts hat die Staatsanwaltschaft für den 49-Jährigen Beschuldigten die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.

Sie wirft ihm besonders schweren Raub in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung vor - geht aber von Schuldunfähigkeit aus. Der Beschuldigte leide unter einer gemischt schizoaffektiven Störung und an einer Suchterkrankung.

Mit Schlüssel in die Wohnung gelangt

Der 49-Jährige soll Anfang September 2023 eine Wohnung in Ehingen mit einem an der Außentür steckenden Schlüssel betreten haben. In der Wohnung soll der Beschuldigte einen Stempel und Schuhe entwendet haben.

Anschließend soll er über das Treppenhaus geflüchtet sein. Dies soll der Wohnungsinhaber bemerkt, den Mann verfolgt und ihn zur Rede gestellt haben. Daraufhin soll der Beschuldigte die Schuhe und den Stempel im Treppenhaus abgestellt haben und in den Garten geflüchtet sein.

Im Garten soll er den Bewohner angegriffen haben

Im Garten soll der Wohnungsinhaber den Beschuldigten aufgefordert haben, das Grundstück zu verlassen. Der 49-Jährige soll eine Gartenharke genommen, bedrohlich nach oben gehalten haben und mit dieser auf den Wohnungsinhaber zugegangen sein.

Er soll mindestens einmal mit der Harke von oben in Richtung des Kopfes des Wohnungsinhabers geschlagen haben, der dem Schlag habe ausweichen können. Als dieser verängstigt zurückgewichen sei, soll der Beschuldigte mit der Harke in den Treppenflur gerannt und den Stempel geholt haben. Anschließend soll der Beschuldigte geflüchtet sein.

Der Beschuldigte soll schuldunfähig sein

Der Beschuldigte habe im Zustand der Schuldunfähigkeit die Tatbestände des besonders schweren Raubes in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung verwirklicht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, von dem Beschuldigten seien aufgrund seiner Erkrankung weitere erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten, weshalb er für die Allgemeinheit gefährlich und in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen sei. Er ist aktuell in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

An insgesamt fünf Verhandlungstagen hat das Gericht vier Zeugen geladen. An mehreren Terminen ist außerdem ein psychiatrischer Sachverständiger anwesend.