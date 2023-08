Internet–Anfängerkurs für Senioren startet im September

Der erste Anfängerkurs für alle Senioren, die die ersten Schritte in die digitale Welt unternehmen wollen, startet am Freitag, 1. September, um 14.30 Uhr, im Bürgerhaus Oberschafnei in Ehingen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Im Mai hatte die Lokale Agenda Ehingen das Projekt „Senioren gehen ins Internet“ initiiert. Eine Infoveranstaltung stieß auf großes Interesse, und so fand sich eine Gruppe ehrenamtlicher Internethelferinnen und Internethelfern, die nun ein Angebotspaket geschnürt haben. Geplant ist zunächst ein reiner Anfängerkurs, an dem man ohne Vorkenntnisse teilnehmen kann. Bürgermeister Tobias Huber ist überzeugt: „Der Anfängerkurs bietet die ideale Plattform, Alltagsherausforderungen in der digitalen Welt anzugehen und sich in ihr zurechtzufinden.“ Im Anschluss an den Anfängerkurs besteht die Möglichkeit, mit Fragen auf die Kursleiter zuzugehen. Doch sind auch Menschen, die am Anfängerkurs nicht teilnehmen, aber Rat bei einem Problem in der digitalen Welt benötigen, im offenen Treff willkommen.

Für den sechsteiligen Anfängerkurs ist eine Anmeldung erforderlich. Termine sind jeweils am Freitag von 14.30 bis 15.30 Uhr am 1., 8., 15., 22., 29. September und am 6. Oktober. Der offene Treff schließt sich von 15.30 bis 16.30 Uhr an. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Oberschaffnei. Weitere Kurse sind in Planung, für die bereits eine Warteliste geführt wird.

Anmeldung und Auskunft bei Andrea Uncu, Bürgerhaus Oberschaffnei, Telefon 07391/503—4623, Mail [email protected], oder in der Geschäftsstelle Lokale Agenda, Telefon 07391/503—4612, Mail [email protected].