Bohdana Pivnenko gilt einigen als moderne Version von Paganini. Am 5. September kommt die ukrainische Violinistin zusammen mit dem Kyiv Camerata Orchestra und dem Konzert „Jahreszeiten“ nach Ehingen.

Damit tritt an dem Abend ein international hoch angesehenes Orchester in der Lindenhalle auf und spielt sein erstes Konzert in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Mit dem Konzert sollen die Kosten von Eintrittskarten sowie Spenden für die Plattform „Save Ukrainian Culture“ gesammelt werden.

Iryna Frenkel organisiert von Biberach aus das Konzert

Organisiert hat den Abend Iryna Frenkel, selbst Geigerin aus der Ukraine. Frenkel ist gebürtige Russin, heiratete noch vor dem Zerfall der Sowjetunion in der Ukraine ihren Mann und lebte in der ukrainischen Stadt Vinnytsia.

2002 verließ sie mit ihrer Familie die Stadt, die sie noch heute ihre Heimat nennt, und wanderte nach Deutschland aus, wo sie sich in Biberach niederließ. Dort gründete sie die Konzertagentur Open Music Project mit dem Ziel, Musikprojekte zwischen der Ukraine und anderen europäischen Ländern zu fördern.

Unterstützung für ukrainische Künstler

Seit Ausbruch des Krieges hat sich ihr Fokus darauf verschoben, ukrainischen Künstlern im Ausland als auch in der Ukraine zu helfen. Die staatliche Stiftung „Ukrainian Cultural Foundation“ habe vor dem Krieg viele Konzerte im Land finanziert, sagt Frenkel.

Doch das Geld wird momentan für die Verteidigung gebraucht, Konzerte gibt es nur noch wenige. Den Künstlerinnen und Künstlern brechen wichtige Einnahmen weg. Mit anderen ukrainischen Kulturschaffenden und unter Beteiligung des Kulturministers schuf Frenkel deshalb die Organisation „Save Ukrainian Culture“. Sie sagt: „Der Kulturmarkt ist komplett zerstört.“

Ohne den Krieg gäbe es den Auftritt nicht

Auch die Musikerinnen und Musiker des Kyiv Camerata Orchestra sind davon betroffen. Sie sind komplett in Kiew geblieben, haben während der Angriffe auf die Hauptstadt mehrere Konzerte in U–Bahnhöfen gespielt, um die Menschen dort zu beruhigen.

Ein einziges Mal seien sie für einige Auftritte in der Schweiz unterwegs gewesen, sagt Frenkel. Vor einigen Wochen habe sich die neue Generaldirektorin des Orchesters, Bohdana Pivnenko, an Frenkel gewandt. „Sie hat gesagt, dass sie mal wieder auf einer normalen Bühne spielen und eine Woche mal keinen Luftalarm erleben wolle“, sagt Frenkel, die seit Jahren mit Pivnenko bekannt ist.

„Wenn kein Krieg wäre, hätten die Leute keine Chance, das Orchester einer solch hohen Ebene in einer kleinen Stadt zu hören, weil die Musiker gewöhnlich in renommierten Konzerthallen auftreten.“

Tour startet in Ehingen

In Ehingen beginnt das Orchester seine einwöchige Tour, die es außerdem nach Bernried, Leutkirch, Ravensburg und ans Staatstheater Cottbus führt. Ein Orchester mit so einem Niveau in Ehingen zu hören, die Möglichkeit biete sich nicht oft, sagt Frenkel.

Warum das erste Konzert ausgerechnet in der Lindenhalle stattfinden wird, erklärt sie so: Sie sei schon mehrmals als Zuhörerin zu Konzerten in der Halle gewesen. Die Lindenhalle gefalle ihr sehr, die Akustik sei gut.

Kompositionen zu „Jahreszeiten“ stehen im Mittelpunkt

Am 5. September wird sich der Veranstaltungssaal unter dem Motto „Goldener Herbst“ und dem Titel „Jahreszeiten“ mit den jeweiligen Kompositionen von Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla, Zolatn Almashi und Jewhen Stankowytsch füllen.

Bei den beiden letztgenannten handelt es sich um ukrainische Komponisten. Karten wird es im Vorverkauf nicht nur beim Ticketportal Reservix geben, sondern auch im Hotel und Restaurant Zur Linde. „Ich bin der Inhaberin Frau Dabisch sehr dankbar“, sagt Frenkel.

Ohne großes Zögern habe sie sich bereit erklärt, Karten im Vorverkauf anzubieten. In der Linde werden außerdem die Künstler aus der Ukraine übernachten. Auch das Catering in der Pause wird das Restaurant übernehmen.

Weshalb sich Frenkel für die Ukraine einsetzt

Obwohl sie gebürtige Russin ist, steht Iryna Frenkel auf der Seite der Ukraine, wie sie sagt. Mit ihren Eltern, die in Russland leben, hat sie seit eineinhalb Jahren nicht mehr gesprochen. „Sie glauben der Propaganda, die sie hören“, sagt Frenkel. Für sie war jedoch klar, dass sie ihr Land, die Ukraine, unterstützen wird, auch von Deutschland aus. Das tut sie durch ihren Einsatz für die ukrainischen Musikerinnen und Musiker vor Ort und im Ausland.

„Der Krieg hat das Ziel, das ukrainische Volk zu vernichten“, sagt Frenkel. Dazu gehöre auch die Kultur. Das zeige sich in einem Beispiel besonders: Ein Dirigent aus Cherson sei erschossen worden, weil er sich geweigert habe, an einem von Russland organisierten Konzert teilzunehmen. Verschiedene Medien hatten darüber berichtet. Unabhängig bestätigen lässt sich diese Aussage jedoch nicht.

Frenkel war bei Kriegsbeginn in Kiew

Iryna Frenkel ist in der vergangenen Woche wieder in die Ukraine gereist. Dort traf sie unter anderem den Kulturminister. Seit Ausbruch des Krieges war Frenkel etwa zehnmal in der Ukraine, unter anderem auch am 24. Februar 2022 — dem Tag, als das russische Militär das Land angriff.

Am 25. Februar hätte in Kiew eigentlich ein Konzert stattfinden sollen. An die Bombardierung Kiews in den frühen Morgenstunden kann sich Frenkel noch genau erinnern: „Im ersten Moment stehst du unter Schock und dann musst du dich entscheiden, zu welcher Seite du gehörst — ob du genug Kraft hast, dein Land zu verteidigen.“

Verbundenheit mit Europa unterstreichen

Sie wolle die ukrainische Kultur verteidigen. Denn die sei Teil der Weltkultur. „Die Ukraine gehört zu Europa“, sagt sie entschlossen. Der europäische Gedanke sei sehr verbreitet.

Das zeige sich auch in dem Konzert in der Lindenhalle, das eine Verbindung von der Ukraine über Italien und Vivaldi sogar bis nach Argentinien und Piazolla ziehe.

500 Zuschauerinnen und Zuschauer sollen am 5. September in der Lindenhalle Platz finden. Eine Karte kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es bei Reservix und in der Linde. Es gilt freie Platzwahl.