Das bietet die Ehinger Innenstadt am Wochenende

Im Frühjahr 2024 finden die Aktionen rund um den Verkaufsoffenen Sonntag in Ehingen erstmals unter dem Motto „Herz und Historie“ statt. Der Name ist angelehnt an dem nagelneuen Faltblatt mit Informationen zu etablierten und teilweise historischen (Rund-) Wegen und Informationsangeboten in der Stadtmitte Ehingens.

Der Flyer „Herz und Historie - Ehingen zu Fuss entdecken“ ruft dazu auf, diese Stadt voller Geschichte und Geschichten, mit Gastlichkeit, Herz und Tradition neu kennenzulernen. „Wir laden dazu ein, unsere Stadt, zu Fuß, lesend und hörend zu erkunden, in das Vergangene einzutauchen und das Heute zu verstehen.“, heißt es dabei im Einleitungstext des neuen Projektes.

Es gibt wieder Tickets

Als weitere Aktion wird das Team für Stadtmarketing und Tourismus die Türen der umgestalteten Tourist-Info öffnen und die neue Reservix-Vorverkaufsstelle offiziell in Betrieb nehmen. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, den Menschen in unserer Stadt den Service zu bieten, sich ihre Ticktes für Veranstaltungen in unserer Lindenhalle, in den Räumen des Kulturamtes oder auf dem Marktplatz persönlich kaufen zu können. Mit der neuen Reservix-Vorverkaufsstelle in der Tourist-Info ist dies zukünftig wieder möglich.“, freut sich Oberbürgermeister Alexander Baumann.

Viele Leckereien

In der Fußgängerzone präsentieren darüber hinaus Ehinger Betriebe ihre Dienstleistungen und Produkte und es werden Leckereien und Aktionen für Jung und Alt angeboten. Getreu dem Motto „Herz und Historie“ wird den Gästen eine bunte Vielfalt und geselliges Treiben für ein kurzweiliges Vergnügen gestaltet.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit von Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistern, Handwerksbetrieben und dem Team für Stadtmarketing und Tourismus ausgerichtet. Parallel findet in der Lindenhalle die Haus-Heim-Garten Messe statt Ehingen.