Ingenieure stellen Gefahrenkarte für Starkregen vor

Jetzt liegen die Starkregengefahrenkarten für Dintenhofen und für Herbertshofen vor. Diese wurden am Donnerstagabend im voll besetzten Sportheim des SV Herbertshofen vor schätzungsweise 30 Einheimischen vorgestellt. Aufgezeigt werden in den Karten die Folgen von zwei Arten von Starkregen: Sogenannte seltene Regenereignisse, die statistisch alle 30 Jahre auftreten, und außergewöhnliche Regenereignisse, die alle 100 Jahre geschehen können.

Es gibt drittens laut Marie Mornigkeit vom Ingenieurbüro Pirker und Pfeiffer noch das extreme Regenereignis, das aber in die Karten nicht einberechnet ist, weil Gegenmaßnahmen die Zumutbarkeit bei Bewohnern in finanzieller und optischer Hinsicht übersteigen würden. „Man kann ja keinen 15 Meter hohen Damm in die Botanik setzen“, verbildlichte Mornigkeit. Flusshochwasser durch die Donau sind hingegen in Dintenhofen und Herbertshofen eigentlich nicht zu erwarten, erinnerte Mornigkeit. Eine Gegenmaßnahme ist 2024 mit der Neumodellierung des Geländes beim Durchlass am Bahndamm in den Ehinger Stadthaushalt eingestellt. Ehe die volle Kapazität der Dole zum Ablauf von Niederschlagswasser erreicht werden kann, laufe das Wasser aufgrund von Unebenheiten weg und gefährde Wohnhäuser.

Bei der Informationsveranstaltung anwesend waren von der städtischen Tiefbauabteilung Rolf Schmid, von der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes Manfred Erhardt und Fiona Pregizer, die neben Mornigkeit für Erklärungen rund um die Starkregenkarte zuständig war. Innerhalb von zwei Jahren sind die Gefahrenkarten für diese beiden Ehinger Stadtteile erstellt worden, lobte Pregizer. Sie wisse von zwölf Städten und Gemeinden im Landkreis, die inzwischen 17 Konzepte erstellt haben. Berechnet wurden die Auswirkungen von seltenen und außergewöhnlichen Regenfällen bei einer Dauer von einer Stunde mit einstündiger Nachlaufzeit auf die Dintenhofener und Herbertshofener Bäche Mühlbach, Herbertshofer Bach und Weiherbach, die Durchlässe und Brücken, Gebäude, Straßen und landwirtschaftliche Flächen.

Die Informationsveranstaltung diente dazu, Bewohner für eigenständige Abhilfemaßnahmen zu sensibilisieren. Das könnten im Bereich des Kellers druckdichte Fenster sein, aber auch Rückschlagklappen, Wasserhebeanlagen, hoch gesetzte Lichtschächte, eine Mauer, Schwellen an Kellerabgängen und Mulden im Garten. Im Bereich des Erdgeschosses seien Schotten sinnvoll, deren Einsteckteile stets griffbereit sein sollten - am besten in Absprache mit den Nachbarn, damit diese bei Abwesenheit der Hausbesitzer aktiv werden könnten. Dachbegrünung und Rasensteine können laut der Expertin helfen, Regenwasser aufzunehmen. Wertvolle Gegenstände sollten unter dem Dach und nicht im Keller gelagert werden. Der Abschluss einer Elementarversicherung könne sich auszahlen. Mehrfach kam in Dintenhofen der Hinweis, dass Maßnahmen zum Nachteil von Nachbarn verboten sind, zum Beispiel eine hohe Mauer rund um das eigene Gelände.

Die Starkregengefahrenkarten sollen den Ortschafts- und Gemeinderäten bei der Planung von Wohngebieten und der Feuerwehr und den Notärzten für Übungen und im Katastrophenfall dienen. Ausgewiesen sind Gebäude mit besonderer Bedeutung, wie etwa Kindergärten, Schulen, Altenheime und Rathäuser. Außerdem sind Trafostationen erfasst. Die Stadt Ehingen nehme die Erstellung der Gefahrenkarten sehr ernst, betonte Rolf Schmid, auch weil diese zu 70 Prozent gefördert werde. Die Höhe der Maßnahmenförderung sei noch abzuwarten.

Ein paar Versammlungsbesucher meldeten sich kritisch zu Wort. Bäche sollten ausgebaggert werden. Kritisiert wurde die Genehmigung zur Verdolung eines früher offenen Grabens. Ein 300er-Rohr sei inzwischen gegen ein 400er-Rohr ausgetauscht worden. Es bestehe jedoch weiterhin der Bedarf an einer Ableitung direkt zur Donau. Manfred Erhardt von der Unteren Wasserbehörde wusste von der Verdolung des Grabens auf Privatgelände im Zusammenhang mit der Flurbereinigung Anfang der 1980er-Jahre. Kritisiert wurde, dass fünf gefährdete Häuser bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung zur deutlichen Höherlegung eines Feldweges als Damm vermutlich durchs Raster fallen. Für anderes sei hingegen Geld da. Es fiel das Stichwort Asylheim.