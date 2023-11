Infoveranstaltung zum „Industriegebiet Berg, 2. Erweiterung“

Das Industriegebiet Berg ist für Ehingen und die Umgebung ein bedeutender Industriestandort. Die aktuell sehr starke Nachfrage an weiteren Industrieflächen erfordert eine räumliche Weiterentwicklung des etablierten Standorts, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Vor diesem Hintergrund soll mit dem Bebauungsplan „Industriegebiet Berg, 2. Erweiterung“ der Bedarf nach Gewerbe- und Industriegebietsflächen gedeckt, und somit das Arbeitsplatzangebot der Stadt Ehingen gesichert werden.Mittlerweile liegt der Entwurf des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvorschriften vor. Dieser wurde basierend auf den Ergebnissen der frühzeitigen Beteiligung wie auch einer Vielzahl an Fachgutachten erarbeitet. Der Entwurf wurde im Gemeinderat am 23. November 2023 beraten, von Seiten des Gemeinderates wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und Träger öffentlicher Belange (Entwurfsoffenlage) beschlossen.

Wie bereits in den vorangegangenen Informationsveranstaltungen soll in einer dritten Informationsveranstaltung die Öffentlichkeit wieder über den aktuellen Verfahrensstand informiert werden. In diesem Zuge werden die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung dargestellt und die fortentwickelte Planung wie auch die nun vollständig vorliegenden Fachgutachten präsentiert.

Nach den fachlichen Impulsen wird es im Plenum die Möglichkeit für Rückfragen geben, darüber hinaus stehen auch die Fachgutachter wieder für persönliche Informationsmöglichkeiten an Stationen zur Verfügung.

Die Informationsveranstaltung wird am Mittwoch, 13. Dezember, um 19 Uhr, im großen Saal der Lindenhalle in Ehingen stattfinden. Es ist keine Voranmeldung erforderlich