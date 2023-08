Infos zu Schwangerschaft und Geburt im Alb–Donau Klinikum

Der nächste Infoabend des Geburtshilfe–Teams des Alb–Donau Klinikums Ehingen für alle werdenden Eltern findet am Donnerstag, 17. August, um 18Uhr im Hopfenhaus Restaurant im Gesundheitszentrum Ehingen statt. Das teilt das Alb–Donau Klinikum mit.

Die Frauenklinik bietet ihren Infoabend jeweils am 3dritten Donnerstag des Monats an. Fällt dieser auf einen Feiertag, so verschiebt sich der Infoabend auf die darauffolgende Woche.

Ärzte und Hebammen informieren über das geburtshilfliche Angebot der Frauenklinik und beantworten die Fragen der werdenden Eltern. Diese erfahren zum Beispiel, was die Frauenklinik Ehingen als „Babyfreundliche Geburtsklinik“ auszeichnet, was familienorientierte Geburtshilfe bedeutet, welche Vorbereitungs– und Nachsorgeangebote sie nutzen können, wie sicher sie sich in der Frauenklinik fühlen dürfen und welche Formen der sanften und individuellen Geburt es gibt.

Es besteht an diesem Abend keine Gelegenheit, die Entbindungsräume zu besichtigen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Um den Schwangeren und ihren Partner dennoch einen Eindruck der Räumlichkeiten zu vermitteln, gibt es stattdessen einen Film, in dem auchdie Entbindungsräume zu sehen sind.

Eine Anmeldung für diese kostenlose Veranstaltung ist nicht erforderlich. Das ABK bittet darum, bei Erkältungssymptomen zu Hause zu bleiben. Weitere Informationen gibt es unter Telefonnummer 07391/5865351.