Infos über Praktikums- und Ausbildungsplätze sammeln

(kö) ‐ Schüler der achten Klassen der Längenfeldschule absolvieren im nächsten Frühjahr ihr Betriebspraktikum und sollten bis dahin eine Ahnung haben, in welche Richtung ihr Berufswunsch gehen könnte. Eine große Hilfe dabei ist ihnen immer der Berufsorientierungstag, bei dem sie in ihrer Schule die Ausbilder der Region kennenlernen können, erste Kontakte knüpfen und vielleicht sich schon einen Praktikumsplatz sichern können.

Für die Ausbilder ist es eine gute Gelegenheit sich ein erstes Bild von ihren Azubis von morgen zu machen. Vielfältig sind die Möglichkeiten bei Iveco in Ulm, Rudolf Hnatek informierte über die Ausbildung zum Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, die immer ganz vorn auf der Favoritenliste besonders bei Jungen stehen. Sven war sehr angetan von den Möglichkeiten, Robin fragte nach dem Entgelt während der Lehre. Die Anfahrt soll in Fahrgemeinschaften mit Mitarbeitern geregelt werden, erklärte Hnatek. Das Engst Lackierzentrum Munderkingen sucht Azubis für Karosserieinstantsetzung und die anschließende Lackiererei. Almir will alles ganz genau wissen.

Bottenschein Reisen sucht vor allem Nachwuchs als Busfahrer. Die Bewerber sollten 17 Jahre alt sein sich für Technik interessieren und können mit 18 den Busführerschein machen, anschließend werden sie im Fahrdienst zuerst im Linienverkehr ausgebildet. „Benehmen, Auftreten und den Umgang mit Kunden vermitteln wir ihnen auch“ erklärte Holger Alt und informierte die Schüler über das breite Aufgabenfeld eines Busfahrers. Stöhr Rottenacker sucht vor allem Berufskraftfahrer, vier sind derzeit in Ausbildung. Die sucht auch die Spedition Denkinger dringend, mit einem großen Lkw waren sie auf den Schulhof gekommen, in dem man schon mal Probe sitzen konnte.

Mehr Nachwuchs ist auch bei der Schornsteinfegerinnung erwünscht. Schornsteinfeger Andreas Bastian, der im Bezirk Ehingen im Einsatz ist, erklärte einigen Schülerinnen, wie interessant und abwechslungsreich sein Beruf auch für Mädchen ist. „Abwechslungsreich, wichtig in Sachen Umwelt und Klimaschutz, technisch interessant und auch handwerklich anspruchsvoll“, sagte er den aufmerksam zuhörenden Schülerinnen.

Holzmechaniker und Kaufleute im Büromanagement und für den Einzelhandel sucht das Küchenzentrum in Obermarchtal. Bareis in Oberdischingen stellt Prüfgeräte her, zwei bis drei Azubis für die Lehre als Industriemechaniker und Produktdesigner sucht Ausbildungsleiter Harald Glöggler. Eine Gruppe Mädchen möchte gern ein Praktikum als Pflegekraft in den Häusern der ADK GmbH machen, Pauline hat sich nach einem FSJ für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft entschieden, hat sie den interessierten Mädchen erzählt. „Es ist schön, wenn man am Abend sehen kann, was man geschafft hat“ erklärte Maurermeister Markus Reichart von der Baufirma Brotbeck, dem stimmte auch sein Chef Simon Brotbeck zu. Zehn Azubis hat er, drei bis fünf mehr wären gut“, meinte der Firmenchef. Auch für Mädchen ist der Beruf des Maurers dank moderner Hebegeräte eine hervorragende Option, Linus Guter, Maurergeselle und Werkstudent nickte zustimmend. Möbel Borst ist seit Jahren Bildungspartner der Ehinger Schulen und findet durch die Praktika jedes Jahr neue Azubis.

Schwenk Zement will seinen Einzugsbereich erweitern und suchte nun auch in Ehingen nach neuen Praktikanten und Azubis. Lehrstellen bei Liebherr sind immer strak nachgefragt. Für Herbst 2024 werden noch Elektroniker-, Metalltechniker-, Konstruktionstechniker- und Industriemechanikerlehrlinge eingestellt. Ein Magnet für alle Schüler waren die beiden Therapiehunde Arno und Finchen, die die Erzieherinnen vom Merklinger Kindergarten mitgebracht haben um Schüler und Schülerinnen auf eine Ausbildung zum Erzieher zu motivieren und die sich gerne streicheln ließen.