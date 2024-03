Informationszentrum Ehinger Alb öffnet wieder

Das Informationszentrum Ehinger Alb startet nach der Winterpause am Ostermontag, 1. April, in die neue Saison. Bis Ende Oktober ist es an Sonn- und Feiertagen von 10 Uhr bis 16.30 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das im Jahr 2012 eröffnete Zentrum ist eines von 18 Informations- und Erlebniszentren im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. In jedem Informationszentrum finden die Gäste ein eigenes Schwerpunktthema, in Dächingen lautet dies „Besinnung und Spiritualität“.

Das Zentrum wird seit der Eröffnung mit Hilfe von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern betrieben, die die Gäste über das Biosphärengebiet Schwäbische Alb informieren. Fahrrad- und Wanderwege laden ein, die Gegend zu erkunden. Der beliebte 50 Kilometer lange Ehinger Besinnungsweg „bsen de au!“ ist durch das Qualitätssiegel „Wanderbares Deutschland“ zertifiziert und verbindet die Ortschaften auf der Ehinger Alb miteinander. Die Wanderer werden an insgesamt 30 Punkten durch entsprechende Tafeln zum Besinnen und zur inneren Einkehr eingeladen.

Weiterhin sind laut Mitteilung auch die Themenwege der Ehinger Albgemeinden durch ihre Vielfalt sehr zu empfehlen. Flyer und nähere Informationen hierzu sind im Informationszentrum erhältlich. An Sonn- und Feiertagen ist das Informationszentrum von 10 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Eine Besichtigung kann auch an einem anderen Tag in Absprache erfolgen. Ansprechpartnerinnen hierfür sind Sofia Ernst, Telefon 07391/503-4612 oder Angelika Gaschler, Telefon 07391/503-103.