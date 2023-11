Indischer Tempeltanz im Franziskanerkloster

Shrimati Monalisa Gosh aus Kalkutta ist am Samstag, 18. November, 19 Uhr in Ehingen im Franziskanerkloster zu einer Tanzperformance und einem Workshop zu Gast. Der indische Odissi-Tanz wird auch als heiliger Tanz bezeichnet. Jede kleinste Bewegung, jede einzelne Geste haben eine Bedeutung und erfordern immense Körperbeherrschung sowie große Beweglichkeit. Für alle, die Lust haben, Bollywood und Odissi zu tanzen, bietet Monalisa Gosh einen Workshop am Samstag, 18. November, 15 Uhr bis 17 Uhr, zum Mitmachen und Lernen an. Kontakt und Anmeldung bei der Volkshochschule Ehingen, Franziskanerkloster, Spitalstraße 30, Mail v[email protected], Telefon 07391/503503, Webseite www.vhs-ehingen.de