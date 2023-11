Es waren etwa zehn Eltern, die am Donnerstagabend bei der Bürgerfragestunde im Gemeinderat Ehingen gemeinsam ihr Anliegen vorbrachten. Ihr Problem: Zum Dezember hin muss das Kinderhaus Rosengarten seine Öffnungszeiten drastisch anpassen.

Die Betreuungszeiten werden von eigentlich 47 auf 30 Stunden reduziert. Grund dafür sind Personalengpässe. „Wir haben uns damals ganz bewusst für das Modell der Ganztagsbetreuung entschieden“, brachte es Elternbeirätin Alexandra Reichert auf den Punkt. „Die reduzierten Zeiten stellen uns als Familien vor unvorstellbare Probleme.“

Bei der Stadt ist das Problem bekannt

Man habe in den vergangenen Wochen schon mit Bürgermeister Tobias Huber über das Problem gesprochen, die Gespräche seien immer konstruktiv gewesen. Nun wolle man auch den Gemeinderat auf das Problem aufmerksam machen. Denn: „Wir sind an einem Punkt, wo wir teilweise nicht mehr wissen, wie wir Familie und Beruf vereinen sollen.“

Die Stadt tue zwar schon viel, um Personal für die Kindergärten zu gewinnen, aber man könne noch mehr tun, sind sich die Eltern einig. Ein Vorschlag war ein Gesamtmodell für ganz Ehingen, das das Personal besser verteilt, aber auch Boni oder ein Programm für eine bessere Work-Life-Balance.

In Baden-Württemberg fehlen 41.000 Erzieher

„Wir wissen, dass das eine schwierige Situation für Sie ist“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann in Richtung der Elternschaft. Die Gegebenheiten seien schwierig, man arbeite an Lösungen. Leider sei es aktuell so, dass in ganz Baden-Württemberg 41.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Die Stadt tue bereits sehr viel, um Fachkräfte für die Kitas zu gewinnen, sagte Bürgermeister Huber - Werbung in unterschiedlichen Formen, ebenso wie Anreize durch Schichtzulage oder Vermittlungsprämien.

„Es gelingt uns gerade aber nicht, den Betreuungsschlüssel zu erfüllen.“ Es sei geplant, bei den Eltern den Bedarf der Betreuung abzufragen, zum Beispiel, in welchem Zeitraum diese nötig sei. Daran könne man dann eine Systematik für eine bedarfsgerechtere Betreuung entwickeln.

Ausgaben für die Kinderbetreuung steigen

Auch in der späteren Rede zum Entwurf des Haushaltsplans für 2024 von Oberbürgermeister Baumann war die Wichtigkeit der Kinderbetreuung noch einmal ein Thema. Um das Personal zu binden und zu halten, habe die Stadt die Gehälter „sehr nach oben angepasst“.

Und auch Kämmerer Alexander Fischer sprach das Problem an: „Wir haben in diesem Jahr Mehrkosten bei der Kleinkindbetreuung von 2,6 Millionen Euro.“ In den kommenden Jahren rechnet die Stadt in dem Bereich jährlich mit 15 Millionen Euro.