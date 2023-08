Ehingen

In 15 Kommunen startet Gigabitausbau der „Grauen Flecken“

„Beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur gehören wir zu den führenden Landkreisen in Baden–Württemberg — und erreichen nun einen weiteren Meilenstein: Mit der Zuschlagserteilung an die Unternehmen beginnt in 15 Städten und Gemeinden im südwestlichen Alb–Donau–Kreis der Einstieg in den flächigen Gigabitausbau der Grauen Flecken, also von Haushalten und Unternehmen, bei denen noch keine Versorgung mit Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s möglich ist. Damit wird der Breitbandausbau in der Fläche nochmals erheblich beschleunigt.

