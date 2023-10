Der Fachdienst Jugendhilfe des Landratsamts Alb-Donau-Kreis sucht händeringend Menschen, die eine ehrenamtliche Vormundschaft für Kinder oder Jugendliche übernehmen. Was sich dahinter verbirgt, darüber informiert das Amt bei einer Informationsveranstaltung am 16. November in Ulm.

Vorab beantworten wir auf Grundlage eines Gesprächs mit dem Team Vormundschaft des Landratsamts einige wichtige Fragen zu diesem Thema, außerdem schildern eine Vormundin und ihr Mündel ihre Erfahrungen.

Warum sucht das Landratsamt gerade jetzt besonders intensiv nach ehrenamtlichen Vormunden?

„Es vergeht keine Woche, in der nicht wenigstens zwei neue Fälle dazukommen“, erklärt Laura Walter, Koordinatorin des Teams Vormundschaft im Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Aktuell betreut ihr bald fünfköpfiges Team insgesamt 109 Kinder und Jugendliche im Altersschnitt von elf Jahren. Darunter sind 52 so genannte unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Der Aufwand ist in einem sinnvollen Zeitumfang nicht mehr zu bewältigen.

Wir befinden uns noch in der konzeptionellen Planung für die Betreuung der UMAs. Laura Walter

Zumal die Tendenz stetig steigend ist: So reißt der Zuwachs an Flüchtlingen nicht ab, und auch die anderen Fälle, in denen die elterliche Sorge nicht mehr gewährleistet ist, werden mehr. Um dem erhöhten Betreuungsbedarf gerecht zu werden, sollen zunehmend auch Ehrenamtliche eingesetzt werden. Mehr noch: Mittlerweile ist es gesetzlich verankert, dass der ehrenamtliche Vormund Vorrang vor dem Amtsvormund hat. „Wir befinden uns noch in der konzeptionellen Planung für die Betreuung der UMAs“, sagt Laura Walter.

Was bedeutet ehrenamtliche Vormundschaft?

Sind die Eltern durch Tod, Krankheit oder Erziehungsunfähigkeit nicht mehr in der Lage, die elterliche Sorge auszuüben und kommt auch sonst niemand aus dem familiären Umfeld dafür in Betracht, bestellt das Familiengericht für das minderjährige Kind einen Vormund. Dieser nimmt als gesetzlicher Vertreter die Interessen des Kindes bis zu dessen 18. Geburtstag wahr. Bei den UMAs betrifft das zum Beispiel das Stellen von Asylanträgen oder die Vorbereitung und Begleitung zu Anhörungen im Asylverfahren.

Bei allen Mündeln gilt es, etwa wichtige gesundheitliche Entscheidungen wie Zahn-OPs zu treffen oder schulische Schritte einzuleiten, aber auch sonst Ansprechpartner für allerlei „Wehwehchen“ zu sein. Letztlich entscheidet ein Vormund alles, was normalerweise Eltern entscheiden.

Sinnvoll ist, sich einmal im Monat mit dem Mündel für zwei bis drei Stunden zu treffen, um über seine Situation zu sprechen. Darüber hinaus gilt es, behördliche Angelegenheiten vorzubereiten und zu erledigen, also etwa Anträge auszufüllen, Telefonate oder Schriftverkehr zu führen und das Mündel zu entsprechenden Terminen zu begleiten.

Wo leben die Mündel?

70 der aktuell 109 Mündel im Alb-Donau-Kreis leben in verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe, 31 in Pflegefamilien und acht werden über Verwandte versorgt. Dort erhalten sie Unterstützung am Alltag. „Bei Jugendlichen in Pflegefamilien ist es wichtig, dass der Vormund einen guten Kontakt zu diesen Familien hat. Wenn es zum Beispiel pubertätsbedingte Reibungspunkte gibt, ist ein Blick von außen oft hilfreich“, sagt Anita Campanelli.

Sie ist als Amtsvormund im Jugendamt angesiedelt und betreut aktuell in Vollzeit (39 Wochenstunden) 35 Mündel, darunter 25 unbegleitete minderjährige Ausländer. Ein gesetzlicher Richtwert sieht sogar bis zu 50 Mündel pro Amtsvormund vor. Eindeutig zu viele, um eine gute Betreuung der Kinder zu gewährleisten, sagt Campanelli und fügt an: „Früher waren es sogar bis zu 100 Mündel ohne monatliche Treffen. Man kannte sich oft gar nicht persönlich.“ Das soll heute nicht mehr passieren.

Bei welchen Fällen werden ehrenamtliche Vormunde überwiegend eingesetzt und wie viele Mündel sollen sie betreuen?

Ehrenamtliche sollen sich vorwiegend um UMAs kümmern. Weil diese meist schon etwas älter sind, ist die Betreuungszeit nicht so lange wie bei kleineren Kindern. Denn Ziel ist es, dass das Mündel durchgehend denselben Vormund hat. Dadurch soll sich ein Vertrauensverhältnis und auch eine emotionale Bindung zwischen den beiden Bezugspersonen aufbauen. „Das ist bei Ehrenamtlichen eher möglich als bei einem Amtsvormund, der mitunter unter Zeitdruck steht“, sagt Laura Walter. Natürlich kann ein Vormundschaftsverhältnis bei unüberbrückbaren Problemen auch vorzeitig beendet werden.

Danach und in zwei weiteren Gesprächen überprüfen wir für uns, ob die jeweiligen Interessenten als bestmögliche Vormünder für unsere Mündel geeignet sind. Laura Walter

„Unser Team steht aber jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung, auch wenn es für den Vormund besonders schwierige Entscheidungen zu treffen gibt“, betont Laura Walter. „Wir wollen ja niemanden überfordern“, ergänzt Sandrina Gerster, Fachdienstleiterin Jugendhilfe im Landratsamt. Es sei vorgesehen, dass jeder Ehrenamtliche ein Mündel betreut. „Wenn jemand mehr Kapazitäten hat und es gerne macht, sage ich aber auch nicht nein“, meint Laura Walter.

Welche Voraussetzungen muss man als ehrenamtlicher Vormund mitbringen?

Eine Grundvoraussetzung ist, dass einem Vormund Kinder und Jugendliche am Herzen liegen. Die Aufgabe erfordert außerdem ein hohes Maß an Motivation und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen.

„Es ist kein einfaches und ein zeitintensives, aber ein ganz besonderes Ehrenamt“, umschreibt es die Teamleiterin. Die Interessenten werden von ihrem Team auf Eignung geprüft, wobei neben den persönlichen Lebensumständen auch ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis eine Rolle spielt.

An wen richtet sich die Informationsveranstaltung des Landratsamts am 16. November in Ulm (siehe Infoteil am Textende)?

An alle, die sich eine ehrenamtliche Vormundschaft vorstellen können. Bei einem Tag der offenen Tür zu diesem Thema haben sich bereits zehn Interessierte gemeldet, die nun eine persönliche Einladung für den 16. November bekommen haben. „Über weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden wir uns freuen“, sagt Laura Walter. Wer anschließend weiterhin interessiert ist und für geeignet befunden wird, erhält als Rüstzeug für sein künftiges Ehrenamt eine dreiteilige Schulung.

Dabei wird nochmals intensiver beleuchtet, was eine Vormundschaft bedeutet, welche Rolle der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) spielt und wie sich ein Asylverfahren aufbaut. „Danach und in zwei weiteren Gesprächen überprüfen wir für uns, ob die jeweiligen Interessenten als bestmögliche Vormünder für unsere Mündel geeignet sind“, erklärt Laura Walter.

Gibt es eine Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Vormunde?

Pro Mündel erhält der ehrenamtliche Vormund von der Justiz Baden-Württemberg 425 Euro. Das sind also etwa 35 Euro pro Monat, womit eventuelle Fahrtkosten, Eisdielenbesuche, Kinobesuche etc. abgedeckt werden sollen.

Es handelt sich nicht um ein Gehalt, sondern um eine Aufwandsentschädigung für die Aufwendungen, die für das betreute Mündel getätigt werden. Außerdem gibt es einen Versicherungsschutz für die ehrenamtlichen Vormunde.

Das berichtet die langjährige Vormundin Andrea Schöttle-Kirchmaier über ihre Erfahrungen:

„Ich wurde im Jahr 2016 als Amtsvormundin eingestellt. Seither begleite ich mein heute 17-jähriges Mündel. Erstmal war es für beide Seiten der Kontakt mit einer wildfremden Person und ein Beschnuppern. Aber klar: Da prallen Welten aufeinander, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Schnell hat sich aber eine vertrauensvolle Beziehung entwickelt. Mein allererster Weg mit ihm war zum Fußballplatz. Für mich war das kein gemeinsamer Anknüpfungspunkt, mein Sohn hat nie Fußball gespielt, aber ich bin ja lernfähig. Mittlerweile habe ich ihn öfter zum Sportplatz begleitet. Er ist ein richtig guter Fußballer.“

„Als ich vor einem Jahr in Rente gegangen bin, hat er mich gebeten, sein Vormund zu bleiben. Ich habe gerne zugesagt. Seither mache ich das ehrenamtlich, und der Unterschied zu meiner Zeit als Amtsvormund ist: Ich bin gelassener, weil ich mehr Zeit habe. Wir treffen uns immer noch einmal im Monat. Unsere Treffen sind mal kürzer, mal länger, eine Stunde ist aber schnell rum. Man hat sich immer was zu erzählen, denn in vier Wochen passiert ja auch was. Letztlich muss es einfach harmonieren. Und wir beide hatten dieses Glück. Es ist eine schöne Aufgabe.“

Das berichtet Schöttle-Kirchmaiers Mündel über seine Erfahrungen:

„Anfangs wusste ich nicht so recht, was ich davon halten sollte. Ich hab mich gefragt: Was will die schon wieder? Mittlerweile bin ich reifer geworden und habe gemerkt, dass ich ihre Hilfe annehmen sollte. Und sie hat mir in den vergangenen Jahren schon viel geholfen.“