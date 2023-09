Vor rund zwei Wochen ist die Schule in Baden-Württemberg wieder gestartet ‐ und damit auch in Ehingen und Munderkingen. Zu sehen ist das nicht nur an den vielen Kindern, die sich morgens und in der Mittagszeit in der Stadt tummeln. Auch der Autoverkehr hat wieder zugenommen. Kurz vor Schulbeginn und nach Schulende ist rund um die Schulen einiges los. Vor allem Elterntaxis seien ein Problem, sagen die Schulleiterinnen und Schulleiter.

Rektorin Jutta Braisch kennt sie alle ‐ die Ausflüchte der Eltern, die ihre Kinder direkt vor die Schule bringen oder abholen wollen. Wenn sie die Väter und Mütter in ihren Autos vor der Schule an der Donauschleife in Munderkingen anspreche, bekomme sie immer die gleichen Antworten, sagt sie: „Ich bin nur eine Minute da, ich will nur ganz kurz mein Kind bringen, wir hatten es heute morgen eilig.“ Das Problem sei, dass sie die Antwort nicht nur einmal hört, sondern immer und immer wieder.

Bis zu 25 Elterntaxis

Besonders schlimm sei es, wenn die Schule aus ist. Sechs bis acht Autos würden dann zeitgleich in der Straße vor der Schule stehen und den Durchgang verstopfen, unachtsam in Einfahrten oder an der Bushaltestelle stehen, sodass die Busse diese nicht anfahren können. Wenn eines wegfahre, komme gleich das nächste. Auch auf dem Parkplatz hinter der Schule seien um die Mittagszeit bis zu 25 Elterntaxis anzutreffen. „Die Eltern fahren da blind rein“, sagt Braisch. „Es wird zwischen den Kindern hergefahren.“ Denn die Kinder, die sich zu Fuß auf den Heimweg Richtung Stadt machen, würden meist über den Parkplatz laufen. Das Verkehrschaos sei ohnehin für die Kinder ein Sicherheitsrisiko.

Wenn auf der anderen Straßenseite aber die Mutter parkt und ruft ,Komm, komm’, dann läuft das Kind halt trotzdem. Jutta Braisch

Ein Verkehrstraining für die Schülerinnen und Schüler zusammen mit der Polizei gibt es laut der Rektorin zwar, würde jedoch nur wenig bringen. Die Kinder wüssten zum Beispiel zwar, dass sie nicht einfach so zwischen den Bussen über die Straße gehen sollten. „Wenn auf der anderen Straßenseite aber die Mutter parkt und ruft ,Komm, komm’, dann läuft das Kind halt trotzdem“, sagt Braisch. „Die Kinder sind so fixiert.“ Die Busfahrer würden die kleinen Kinder meist nicht sehen, weil sie sich im toten Winkel befinden würden, sagt die Rektorin. Vor einigen Jahren sei es so zu einem Unfall an der Schule gekommen, als ein Schüler vor einen Bus gelaufen sei.

Fußweg von zehn Minuten

Dabei seien es nicht Eltern aus den umliegenden Gemeinden, die ihre Kinder abholen, damit diese keinen so weiten Schulweg haben. „Das sind Munderkinger, die ihre Kinder bringen und abholen“, sagt die Schulleiterin. Einige der Kinder hätten gerade einmal einen Fußweg von zehn Minuten. „Ich bin der Meinung: Kinder können auch laufen“, sagt Braisch. Das trage zur Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler bei. Den Schulweg allein zu schaffen, gebe den Kindern Selbstvertrauen.

Schon mehrmals habe sie versucht, gegen die Elterntaxis vorzugehen. Immer wieder komme deshalb das Ordnungsamt. „Dann wird es kurzzeitig besser“, sagt Braisch. „Das Ordnungsamt ist das einzige, was wirkt.“ Am liebsten hätte sie eine Einbahnstraße an ihrer Schule, um die Situation wenigstens ein bisschen zu beruhigen. Bisher bleibe ihr nur übrig, an Elternabenden und in Briefen auf die Situation hinzuweisen und Alternativen vorzuschlagen ‐ wie etwa den Schotterparkplatz an der Ecke Schiller- und Gartenstraße. Dort könnten die Kinder gut hinlaufen und es gebe genug Parkplätze. Denn die Elterntaxis werden nicht weniger, sagt Braisch: „Es wird immer mehr abgeholt.“

Laut einer aktuellen Umfrage des ADAC bewertet die überwiegende Mehrheit der Mütter und Väter Elterntaxis negativ ‐ darunter sind auch diejenigen, die ihre Kinder regelmäßig selbst mit dem Auto in die Schule fahren. 59 Prozent der Eltern sehen in dem Bring- und Abholservice eine gefährliche Verkehrssituation. Als Gründe nennen die elterlichen Chauffeure laut Umfrage: „Anschlusstermine nach der Schule, schlechtes Wetter, Zeitersparnis, Sorge vor Belästigung, Verkehrsunfällen oder fehlende ÖPNV-Verbindungen.“ 57 Prozent der Eltern geben außerdem an, ihre Kinder direkt vors Schulgebäude zu fahren, wenn sie sie zur Schule bringen.

Verstärkte Polizeikontrollen

Zufriedener mit der Situation zeigt sich Peter Schelkle. Der Schulleiter der Michel-Buck-Schule in Ehingen hebt die verstärkten Polizeikontrollen an den Fußgängerüberwegen in der Biberacher Straße in den vergangenen Wochen positiv hervor. „Die örtliche Polizei ist da hinterher“, sagt er. Für die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen möchte, habe man in der Blumenstraße Richtung Krankenhaus außerdem Parkbuchten für kurzzeitiges Halten eingerichtet, erklärt Schelkle. „Das wird genutzt und funktioniert gut“, sagt er. Weniger gut funktioniert wiederum die Nutzung des Lehrerparkplatzes, der ‐ anders als gedacht ‐ nicht nur von Lehrern, sondern auch von Eltern benutzt wird. Diesbezüglich stehe er hin und wieder mit dem Ordnungsamt in Kontakt, erklärt Schelkle.

Um trotz der vielen Autos für die Sicherheit der Kinder zu sorgen, setzt Schelkle mit seinem Kollegium bereits ab der ersten Klasse auf Unterrichtseinheiten, die den Kindern den richtigen Umgang im Straßenverkehr beibringen sollen. Für diejenigen, die mit dem Bus zur Schule kommen, stehen zudem „Buspaten“ bereit ‐ ältere Schüler, die entweder bereits im Bus mitfahren oder die Kinder an der Haltestelle abholen und sie zur Schule begleiten.

Wenn wir einen Drive-in hätten, würden einige Eltern ihre Kinder direkt in die Schule reinfahren. Udo Simmendinger

Vom „Dauerproblem Verkehrssituation“ spricht hingegen Udo Simmendinger, Rektor der Längenfeldschule Ehingen. Immer wieder suche man den Kontakt zu den Eltern und teile ihnen mit, ihre Kinder nicht direkt an der Schule, sondern zumindest an der Turnhalle abzusetzen. Erfolg habe dies nur teilweise: „Wenn wir einen Drive-in hätten, würden einige Eltern ihre Kinder direkt in die Schule reinfahren“, sagt Simmendinger. Um den Schülern, die zu Fuß zur Schule kommen, den Weg sicherer zu gestalten, steht die Längenfeldschule in Kontakt mit dem Ordnungsamt. Zusätzliche Sperrflächen habe man bereits erreichen können, erklärt Simmendinger. Doch auch hier halten sich einige „Elterntaxis“ nicht daran und fahren in gesperrte Einfahren hinein.

Notwendig ist folglich das Thema Verkehrserziehung im Unterricht. „Das ist immer ein Thema, vor allem bei jüngeren Schülern“, sagt Simmendinger. Ebenfalls sieht er die Notwendigkeit, künftig einen Parkplatz für E-Roller zu schaffen, sodass diese nicht über den Schulhof fahren müssen. „E-Roller haben massiv zugenommen“, so der Rektor. „Im vergangenen Jahr standen da zwei, dieses Jahr sind es schon zwölf.“