Aufgrund der starken Schneefälle in der vergangenen Woche ist die Gefahr durch Schneebruch und umstürzende Bäume im und am Wald derzeit sehr groß. Die untere Forstbehörde des Alb-Donau-Kreises empfiehlt daher dringend, den Wald mindestens in dieser Woche zu meiden und auch keine Fahrzeuge an Waldrändern abzustellen. Wege können auch noch längere Zeit nicht passierbar sein. Diese werden erst nach und nach wieder von querliegenden Bäumen befreit.

Bäume umgestürzt

Durch die Schneelast sind zahlreiche Bäume umgestürzt sowie Baumkronen und Äste abgebrochen. Vielfach hängen Bäume noch in Schräglage oder abgebrochene Äste in den Kronen. Auch wenn kein neuer Schneefall dazukommt, bestehen aktuell teilweise extreme Gefahren für Waldbesucherinnen und -besucher. Es kann jederzeit zu weiteren Baumstürzen und Astabbrüchen kommen. Tauwetter oder weitere Schneefälle können die Situation weiter verschärfen.

Privatwaldbesitzende werden zudem dringend gebeten, Bäume derzeit nicht selbst zu fällen, sondern abzuwarten, bis die Schneelast abgefallen ist. Wenn Gefahr im Verzug ist, beispielsweise an öffentlichen Straßen, sollten aus Sicherheitsgründen Profis mit geeigneten Maschinen hinzugezogen werden.