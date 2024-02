Ein ganz besonderes Theatererlebnis steht am Donnerstag, 21. März, auf dem Spielplan der Stadt. Das Landestheater Tübingen zeigt für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren das Stück „Im Herzen tickt eine Bombe“, ein interdisziplinäres Theater zwischen Schauspiel und Bildender Kunst. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Und darum geht es: In einer Winternacht eilt ein junger Mann ins Krankenhaus. Seine Mutter liegt im Sterben. Eine tiefe Wut steigt in dem 19-jährigen Wahab auf, die seinem jahrelang aufgestauten Schmerz Bahn bricht und nach Worten und Ausdruck ringt. Am Sterbebett seiner Mutter findet Wahab endlich die Kraft, sich seinen inneren Dämonen zu stellen.

Der preisgekrönte libanesisch-kanadische Autor Wajdi Mouawad hat mit „Im Herzen tickt eine Bombe“ einen sprachgewaltigen und zugleich poetischen wie zärtlichen Monolog geschrieben, der von Trauma-Bewältigung ebenso handelt wie vom Erwachsenwerden.

Graffiti-Künstler Cédric Pintarelli alias Sweetuno kreiert mit Regisseurin Monika Kosik ein interdisziplinäres Theatererlebnis. Mouawads Text trifft auf Bildende Kunst, die Gedanken und Emotionen Wahabs finden auf einer weißen Leinwand in Farben und Formen ihren Widerhall.

Beginn ist um 10 Uhr in der Lindenhalle. Theater am Vormittag ist für Schülerinnen und Schüler ein Angebot zur kulturellen Bildung. Die Veranstaltungen sind aber auch für alle anderen Theaterenthusiasten offen.

Karten gibt es beim Kulturamt Ehingen, Spitalstraße 30, Telefon 07391/503-503, und unter www.ehingen.de sowie www.reservix.de