Der Kreishaushalt steht. Am Montag hat der Kreistag das Zahlenwerk und die Arbeitsbasis für das Jahr 2024 einstimmig in der Ehinger Lindenhalle verabschiedet. Der Haushalt liegt mit einem Volumen von knapp 342,6 Millionen Euro erneut deutlich über dem Vorjahresniveau. Die vorläufige Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden ist zwar im Vergleich zum Vorjahr um knapp 11,6 Millionen Euro gestiegen und auch die OEW-Ausschüttung fällt mit 12,6 Millionen Euro deutlich höher aus als in den vergangenen Jahren. Angesichts der explodierenden Kosten in vielen Bereichen wirken sich diese Mehreinnahmen im Haushalt 2024 aber nur bedingt positiv aus, zumal auch die Erträge aus der Grunderwerbssteuer auf zehn Millionen Euro zurückgegangen sind.

Gutes Zeichen

„Es ist ein Zeichen, dass wir mit diesem Haushalt Ihren Nerv treffen“, betonte Landrat Heiner Scheffold nach den Haushaltsreden der Fraktionsspitzen und der einstimmigen Abstimmung zum Haushalt 2024. Die allgemeine Teuerung, bedingt durch die stark gestiegenen Lohn-, Energie- und Rohstoffkosten, schlägt sich im Haushalt 2024 deutlich nieder: Allein der Zuschussbedarf im ÖPNV erhöht sich durch die gestiegenen Lohn- und Energiekosten um weitere 23,4 Prozent auf 13,2 Millionen Euro. Hinzu kommen die Tariferhöhungen, welche die Personalaufwendungen um knapp 5,2 Millionen Euro steigen lassen und das betriebliche Defizit des Alb-Donau Klinikums, das mit 7,1 Millionen Euro weiter wächst. Der Sozialhaushalt verzeichnet ebenfalls eine enorme Kostensteigerung. Der Zuschussbedarf im Bereich der Transferleistungen wächst um 7,2 Millionen Euro. Gleichzeitig beginnt nun eine Phase steigender Investitionen, die 2024 noch bei durchschnittlichen 23 Millionen Euro liegen werden.

Verständnis von der CDU

Unisono war in den Haushaltsreden zu hören, dass sowohl Landrat Heiner Scheffold, als auch sein Team eine sehr gute Arbeit leisten. Breite Unterstützung fand auch die Tatsache, dass der Landkreis Jahr für Jahr Millionen in den Betrieb der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales mit Sitz in Ehingen pumpen muss - Unverständnis hingegen gab es für die Politik, die es nicht geregelt bekomme, dass ein Krankenhaus bei voller Auslastung auch schwarzen Zahlen schreiben könne. „Leider arbeiten die Rahmenbedingungen der Gesundheitspolitik offenbar weiter gegen uns. So müssen wir - in 2024 wiederum steigend - hohe Betriebskostenzuschüsse für die Krankenhäuser hinnehmen. Das sind Gelder, die eigentlich andere finanzieren müssten. Und es sind Gelder, die wir an anderer Stelle nicht zur Verfügung haben. Und die Lauterbach’sche Klinikreform wird das voraussichtlich auch nicht grundlegend ändern“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Jens Kaiser.

Lob von den Grünen

Lob für die Studie zum Ausbau erneuerbarer Energien im Kreis gab es von Grünen-Fraktionschef Robert Jungwirth: „Eine gut funktionierende Wirtschaft ist Basis für gute Einkommen und gesellschaftliche Zufriedenheit. Eine verlässliche Energieversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor. Wir begrüßen deshalb ausdrücklich die Studie zum Ausbaupotenzial für erneuerbare Energien im Landkreis. Nun gilt es, planungsrechtlich die Voraussetzungen für PV-Flächen und Windräder zu schaffen.“

Mehr Akzeptanz für den ÖPNV wünscht sich Bernd Mangold für die Freien Wähler. „Die massive Ausdehnung des ÖPNV führt bis jetzt noch nicht zu deutlich mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Zahlreiche Buslinien im Kreis bedienen zu viele Zeiten mit fast leeren Fahrzeugen“, betonte Mangold.

SPD wirbt um Vertrauen

Für mehr Vertrauen in die Verwaltung warb indes Klara Dorner von der SPD. Sie zitierte dabei aus der Haushaltsrede des Landrats, der anmerkte, dass hinter dem Versuch, Regeln für alles zu schaffen, eine grundsätzliche Misstrauenskultur stehe. „Dieses fehlende Vertrauen in die öffentliche Verwaltung lähmt unsere Entwicklung. Gegenseitiges Vertrauen in die Ehrlichkeit würde immens viel Kosten, Zeit und Arbeit sparen“, so Dorner.

In den kommenden Jahren werden die Investitionen im Alb-Donau-Kreis zudem deutlich steigen, da große Projekte wie die Sonderbucher Steige, die Sanierung oder Erweiterung von Schulen sowie der Neubau des Alb-Donau Klinikums in Ehingen anstehen. Damit setzt sich die negative Entwicklung des vergangenen Jahres fort und intensiviert sich: „2023 waren die Aufwendungen erstmals höher als die Erträge. 2024 müssen wir erneut mit einem Defizit planen. Dieses liegt mit 8,4 Millionen Euro deutlich stärker im negativen Bereich als im vergangenen Jahr. Mit den Investitionen ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelbedarf von 20,9 Millionen Euro. Die Zahlen in unserem Kreishaushalt sprechen eine klare Sprache: Die Steuereinnahmen gehen zurück und wir müssen perspektivisch mit weniger Mitteln wirtschaften,“ so der Landrat.

Prioritäten setzen

Es sei deshalb wichtig, in den kommenden Jahren stärker Prioritäten zu setzen. Die Sozialausgaben sind mit 162 Millionen Euro auch 2024 wieder der größte Posten im Haushalt des Alb-Donau-Kreises. Die ordentlichen Aufwendungen im Bereich Jugend und Soziales haben sich innerhalb eines Jahres um 16,9 Millionen Euro erhöht. Die Sozialausgaben steigen somit weiter und das Defizit liegt mit 99,4 Millionen Euro deutlich über dem Aufkommen aus der Kreisumlage.

„Die unaufhörliche Steigerung der Kosten im Bereich Soziales liegt einerseits daran, dass sich durch Gesetzesänderungen, den demografischen Wandel und die Zuwanderung die Empfängerkreise ständig erweitern, andererseits, dass wir hier in besonderer Weise eine Stärkung von Partikularinteressen verzeichnen. Durch die Vormundschaftsreform, das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz oder die BTHG-Reform müssen die Fälle immer individueller bearbeitet werden“, sagte Scheffold. Das koste sehr viel Zeit, Geld und Personal. In der aktuellen Situation müsse man kritisch hinterfragen, wie lange die Sozialausgaben immer weiter steigen können.

Schwer auskömlich

Eine weitere Herausforderung sei der Erhalt des Gesundheitssystems, das sich immer schwerer auskömmlich finanzieren lässt. Der Alb-Donau-Kreis unterstützt die kreiseigenen Krankenhäuser der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales 2024 mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 7,1 Millionen Euro. Im Investitionsbereich unterstützt der Landkreis das Alb-Donau Klinikum mit seinen Standorten in Ehingen, Blaubeuren und Langenau mit 8,1 Millionen Euro. Der Landrat verwies dabei erneut auf die widrigen bundes- und landespolitischen Rahmenbedingungen, die eine solche Unterstützung der Kliniken seitens des Landkreises nötig mache. Er kritisierte auch, dass die Krankenhäuser den massiv gestiegenen Sachkosten durch die Inflation hilflos gegenüberstehen, weil die Preise für Krankenhausleistungen gesetzlich festgelegt sind und sie keine Möglichkeit hätten, ihre Einnahmen zu erhöhen. Der Bund müsse hier dringend Abhilfe schaffen, sonst würden Krankenhauspleiten drohen, warnte Scheffold.