IHK fördert mit Bücherspende Lesefähigkeit

Für zwei Dutzend Kinder aus sieben Ehinger Kindertageseinrichtungen hat es am Dienstag im Spielzimmer der Oberschaffnei etwas ziemlich Einmaliges zu entdecken gegeben. Der Ulmer IHK-Präsident Jan Stefan Roell ist vorbeigekommen, um zweisprachige Bilderbücher im Wert von 5000 Euro zu übergeben. Ziel ist es, Lesen und Vorlesen als Übung zum Erwerb einer Sprach- und Lesefähigkeit zu fördern, durch die ein Kompetenzerwerb in allen Schulfächern gelingt, einschließlich Mathematik. Die Zweisprachigkeit der auch zur Ausleihe nach Hause gedachten Bücher kann Eltern mit nichtdeutscher Muttersprache helfen, aber auch deutschsprachigen Kindern erste Zugänge zu anderen Sprachen vermitteln.

Bürgermeister Tobias Huber durfte neben Erzieherinnen und dem IHK-Präsidenten auch die Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm, Petra Engstler-Karrasch und Martina Doleghs begrüßen, die als Leiterin des Geschäftsbereichs Bildung der IHK Ulm federführend in das Projekt „Chancenreich“ involviert ist. Dieses hat frühkindliche Bildung zum Inhalt. Im Rahmen des Projekts hat die IHK ermitteln lassen, wie man Kindern mit und ohne Migrationshintergrund nachhaltig und dauerhaft gerechte Chancen eröffnen kann. Jan Stefan Roell wies darauf hin, dass 40 Prozent der Kinder nicht die nötigen sprachlichen Fähigkeiten besitzen, die für einen erfolgreichen Schulstart erforderlich sind. „Eine frühe Förderung dieser Kinder ist der Schlüssel für mehr Chancengleichheit“, sagte Roell und berichtete, dass auch er seinen Enkelkindern regelmäßig vorliest. „Wenn ich etwas dazuerfinde, fällt ihnen das sofort auf und sie sagen mir das dann auch“, gab Roell zu. Ergänzend betonte er, dass Kinder Rituale lieben und mithin die gleiche Geschichte immer und immer wieder hören wollen.

In Umsetzung der Erkenntnisse der Studie „Chancenreich“ hat Roell aus dem Präsidentenfonds der IHK 5000 Euro zum Erwerb zweisprachiger Bücher gespendet, die an sieben Tageseinrichtungen und drei Grundschulden in Trägerschaft der Stadt Ehingen verteilt werden. Die Bücher sind bebildert und mit Texten in deutscher und einer internationalen Sprache versehen. U.a. Arabisch, Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch und Türkisch sind in den unterschiedlichen Büchern vertreten. Sprache als „Schlüssel zum Erfolg“, wie es Bürgermeister Huber formulierte, soll damit spielerisch für die Kinder erlernbar sein, wobei die Übersetzung auch eine Lektüre im nicht deutschsprachigen Elternhaus ermöglicht. Bürgermeister Huber bedankte sich bei der IHK und versicherte, dass die Spende eins zu eins bei den Kindern ankomme.

Jan Stefan Roell ließ es sich nicht nehmen, in den Büchern zu blättern und für die Kinder kleine Vorleseeinheiten abzuhalten. Seine Frage, welche Fremdsprachen die anwesenden Kinder beherrschen, wurde mit Albanisch, Kroatisch, Persisch und Russisch beantwortet. Ein Buch mit einem Flugzeug auf der Titelseite, das auf den Namen „Spirit Of St. Louis“ getauft war, hat das Interesse des IHK-Präsidenten besonders geweckt. Es geht dort um den Flugpionier und Schriftsteller Charles Lindbergh sowie die Abenteuer einer fliegenden Maus.

Nachdem die Kinder die ersten Bücher in die Hand bekommen hatten, erhielten sie noch einen Imbiss. Durch die übergebenen Bücher können Vorlesen und Spracherwerb künftig nachhaltiger gefördert werden, mit dem Ziel, mehr Kindern vor und kurz nach der Einschulung die nötigen sprachlichen Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, um schulische Inhalte von Anfang an und ohne Sprachbarriere aufnehmen zu können.