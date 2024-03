38 Jahre, fast zehn Jahre davon als Holding-Geschäftsführer, hat der 59-jährige Wolfgang Schneider für die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales gearbeitet. Ende dieses Monats wird Schneider nach aufregenden und erfolgreichen Jahren die Unternehmensgruppe verlassen und sich neuen Aufgaben widmen. Im Gespräch mit SZ-Redaktionsleiter Tobias Götz hat Schneider über seine Anfangszeit, seinen Führungsstil, Probleme, Lösungen und die Corona-Zeit gesprochen.

Herr Schneider, Ihre letzten Tage als Geschäftsführer der ADK GmbH brechen an. Wie geht es Ihnen?

Na ja, ich habe das sprichwörtliche lachende und weinende Auge dabei. Wenn ich sagen würde, ich freue mich sehr, dass ich das Unternehmen verlassen werde, wäre das grundfalsch. Ich kann aber sagen, dass es mir gut geht und ich mit mir im Reinen bin.

Sie waren jetzt knapp zehn Jahre in der absoluten Verantwortung. In der Branche sind fünf Jahre, mal sechs oder sieben Jahre üblich. Haben Sie es länger ausgehalten als gedacht?

Wenn ich mich mit anderen Klinikgeschäftsführern vergleiche, sind fünf Jahre eher kurz, zehn Jahre sind schon länger. So tickt die Branche wohl.

Warum?

Weil die Zeiten wirklich sehr intensiv sind. Jeder Tag als Geschäftsführer ist unglaublich spannend, aber eben auch sehr fordernd. Kein Tag ist wie der andere und durch unsere große Breite im Unternehmen sind die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, höchst unterschiedlich. Vom Bau, über Personal, Medizin, Altenpflege, Verwaltung, Gesundheitspolitik und mehr. Der Wechsel in den täglichen Themen ist rasant, was eine große Herausforderung ist. Hinzu kommt, dass eigentlich immer jemand etwas von mir möchte. Ich muss sehr präsent sein, aktiv zuhören, Lösungen anbieten, Entscheidungen treffen. Immer.

Wie sieht ein durchschnittlicher Arbeitstag aus?

Ich bin spätestens um acht Uhr da und dann stehen rund zwölf Stunden Arbeit an. Die ersten fünf bis sechs Jahre als Geschäftsführer habe ich mir die Tage zu voll gepackt. Inzwischen habe ich mir mehr Freiräume eingeplant, um mich auf Neues vorzubereiten und strategisch arbeiten zu können. Mein Terminkalender ist nicht mehr so extrem voll. Das hat auch etwas mit Respekt vor den Menschen zu tun, mit denen ich Termine und Besprechungen habe. So kann ich mich besser vorbereiten und kann die Termine auch besser nachbearbeiten.

Wie sind Sie auf die Erkenntnis gekommen, dass ein zu voller Terminkalender kontraproduktiv ist?

In den ersten Jahren fiel diese Vor- und Nachbereitungszeit oft in die Abendstunden und auf Wochenenden. Das geht aber nur eine begrenzte Zeit, weil der Körper auch Zeiten der Regeneration benötigt. Das habe ich mit den Jahren gelernt. Und meine Familie und mein soziales Umfeld haben zu mir gesagt, dass es manchmal auch schön wäre, wenn ich nicht nur körperlich, sondern auch geistig anwesend wäre.

Gab es auch im Jahresverlauf ruhigere Phasen oder war jeder Tag extrem?

Die zweite Woche der Pfingstferien, die Mitte der Sommerferien und zwischen den Jahren waren ruhigere Zeiten. Da hatte ich immer auch das Gefühl, dass das Unternehmen und das externe Umfeld ein wenig zur Ruhe kommt.

Blicken wir auf die Höhepunkte Ihrer Zeit als Geschäftsführer. Was war für Sie herausragend?

Der großartige Ausbau der Kardiologie in Ehingen war ein Highlight. Auch die Entwicklung, die die gesamte Klinik in Blaubeuren genommen hat, war für mich sehr spannend. Ein übersichtliches Haus mit einer starken und kompakten Leistung und einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen den Bereichen - das hat mir Freude gemacht. Insgesamt kann ich betonen, dass wir medizinisch sehr gut aufgestellt sind. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass das die Leistung aller Mitarbeitenden gewesen ist. Wir genießen in unseren Einrichtungen einen sehr guten Ruf, das ist ein Erfolg der Ärzte, der Pflegekräfte und auch der Verwaltung.

Wir können, glaube ich, mit Stolz sagen, dass unsere Hauptprodukte Gesundheits- und Pflegeversorgung sehr gut sind. Das ist auch für mich als Geschäftsführer schön, wohl wissend, dass dieser Weg der Weiterentwicklung für ein Unternehmen nie zu Ende sein wird. Auch die Berufung als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm ist ein Highlight, daraus können wir wichtigen ärztlichen Nachwuchs gewinnen. Stolz bin ich auch darauf, wie wir die Digitalisierung in großen Schritten vorangebracht haben - in all ihren Facetten. Da befinden wir uns mittlerweile in allen Bereichen auf einem sehr guten Weg.

Wie wirkt sich das aus?

Ich kann Ihnen hier ein ganz praktisches Beispiel nennen. Inzwischen haben wir bei unseren Besprechungen tagesaktuelle Zahlen aus allen Bereichen. Die werfen wir an die Wand und können so viel schneller an die eigentlichen Themen, die sich aus den Kennzahlen ergeben, ran. Früher gab es oft zuerst Diskussionen darüber, ob die Zahlen stimmen oder wie aktuell diese sind.

Wie wichtig war Ihnen, dass unter Ihrer Führung die Neubauplanung für eine Klinik in Ehingen erdacht und vorangetrieben wurde?

Das ist mir sehr wichtig gewesen. Das, was wir hier in Ehingen vorhaben, ist richtig gut. Das passt hier her und wird die Arbeit und die Prozesse in der Klinik für alle erleichtern. Dadurch, dass wir in die Höhe bauen können, erreichen wir kurze Wege, effizienteres Arbeiten und dies wird sicher zu einer hohen Mitarbeiter-Zufriedenheit führen.

Der Ehinger Klinik-Campus von oben. (Foto: nik )

Wird Ihnen die Fortführung der Planung fehlen?

Absolut. Ich baue für mein Leben gerne. Das Spannende ist doch, einen Plan zu interpretieren, gemeinsam Prozesse zu optimieren und Verbesserungen anzuregen. Und ja, es ist für mich schade, bei der Vollendung nicht mehr dabei zu sein. Bauen war für mich immer großes Kino, weil man damit in vielerlei Hinsicht zukunftsfähige strukturelle Grundlagen schafft.

Und ich hoffe für Sie, dass Sie künftig nicht oft im Neubau sein werden.

(Lacht) Ja, bei einer Klinik kann man sich das nur wünschen.

Herr Schneider, wann haben Sie entschieden, den Job als Geschäftsführer zu beenden?

Ich neige nicht dazu, unüberlegte Ad-hoc-Entscheidungen zu treffen. Klar, wenn schnell entschieden werden muss und die Situation dies erfordert, tue ich das und zögere nicht. Ich bin aber ein Mensch, der gerne reflektiert, der sich Gedanken macht, der abwägt und immer versucht, so objektiv wie möglich zu sein. Manche Themen brauchen mehr Zeit, mehrere Blickwinkel. Ich habe nun für mich geschaut, wie die Themen sind und mir überlegt, ob ich noch was anderes machen möchte. Die Entscheidung, aufzuhören, ist in mir gereift. Ich hänge zwar unglaublich an diesem Job, dennoch ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Warum „hängen“ Sie an dem Job?

Das hat mit den Menschen hier zu tun. Egal, welche Position ich in dem Haus hatte, es gab keinen einzigen Tag den Eindruck bei mir, jemand würde versuchen, seine Verbindung zu mir aus früheren Stationen meines Werdegangs auszunutzen. Ich habe ja hier als Krankenpfleger begonnen. Die verschiedenen Einblicke auch später im OP oder in der Altenpflege haben mir geholfen, vieles in einem besseren Kontext zu sehen. Gleichzeitig habe ich nicht versucht, die Welt zu erklären und alles besser zu wissen.

War es einfach für Sie, mit einer gewissen Macht umzugehen?

Ich würde es nicht als Macht, sondern als großen Gestaltungsspielraum bezeichnen. Ich weiß sehr gut, was eine große Verantwortung mit sich bringt. Ich weiß aber auch, dass ich nicht im Zentrum der Welt stehe und will mich nicht wichtiger machen, als ich bin. Ich kann das schon einordnen.

Ist die Führung eines Krankenhauses mit vielen Ärzten als Alphatiere mit dem Trainerjob in der Fußball-Bundesliga zu vergleichen? Dort muss ja auch ein Mann seine Stars bei Laune halten.

Der Vergleich ist sehr gut. Ich könnte auch noch einen anderen nennen. Mein Sohn ist an der Oper als Studienleiter beschäftigt. Dort dirigiert er auch immer wieder ein Orchester mit sehr professionellen Musikern, die Meister ihres Fachs sind und oft Lehraufträge haben. Da kommt man mit Machtgesten wahrscheinlich nicht weit. Man muss das Orchester eben dann so zusammenführen, wie ein Trainer eine Fußballmannschaft zusammenführt.

Wenn wir beim Fußball bleiben: Was für ein Trainertyp sind Sie? Ein harter Hund wie José Mourinho?

Nein, ich bin eher der Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Die Besonderheit in einem Krankenhaus ist jedoch, dass die Ärzte in ihren medizinischen Entscheidungen frei sind. Das ist auch gut so. Ich habe ja auch das Glück, dass ich jeden Tag mit klugen und erfolgreichen Menschen arbeiten darf und von ihnen lernen kann. Das sehe ich als echtes Privileg.

Wie lösen Sie dann Unstimmigkeiten?

Mit dem Mittel der guten Gespräche und Kompromissbereitschaft. Ich suche den gemeinsamen Weg und stelle dabei auch oft Fragen. Ich bin kompromissbereit und das erwarte ich auch von jedem Mitarbeiter. Ich bin aber auch ein Mensch, der ungerne unnötige absolute Aussagen trifft. „Sag niemals nie“ gilt bei mir schon. Denn absolute Aussagen führen oft dazu, dass alle Türen zu sind und man gesichtswahrend oder unbeschädigt nicht mehr rauskommt. Bei Entscheidungen tun ein Perspektivwechsel, Ergebnisoffenheit und keine zu starke Vorfestlegung immer gut.

Haben Sie viele falsche Entscheidungen getroffen?

Keine einfache Frage, weil zuerst geklärt werden müsste, wie eine falsche Entscheidung definiert ist. Man trifft Entscheidungen immer nach bestem Wissen und Gewissen und hoffentlich nie leichtfertig. Monate oder Jahre später kann es sich aber herausstellen, dass die Entscheidung falsch gewesen ist, obwohl sie zum Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurde, richtig gewesen und sorgfältig abgewogen war.

Das bringt uns unweigerlich zur Corona-Zeit. Ihre schlimmste Zeit als Chef der ADK GmbH?

Absolut. Wir wussten nie, ob wir den richtigen Weg gehen oder nicht. Es gab ja keine Blaupause. Mich als Chef hat die Sorge umgetrieben, was aus den Mitarbeitern und dem Unternehmen wird. Bilder von Intensivstationen haben mich ebenso schockiert wie die damaligen Ereignisse in Italien oder den USA. Ich habe oft gedacht, ich bin in einem Horrorfilm. Hinzu kam zu Beginn der Mangel an Schutzausrüstung, die Angst in den Pflegeheimen und die Ungewissheit, wie das alles weitergehen soll. Das hat mich persönlich sehr belastet.

Was hat Corona aus der ADK GmbH gemacht?

Die Einrichtungen sind enger zusammengerückt, der Zusammenhalt ist weitaus größer geworden. Alle haben wahnsinnig viel geleistet, viel Solidarität untereinander gezeigt. Ganz praktisch hat es auch Online-Konferenzen, leichtere Absprachen und dadurch Zeitersparnis gebracht.

Herr Schneider, blicken wir noch kurz auf das marode Gesundheitssystem. Allein die Krankenhaus GmbH geht für 2023 von einem Jahresfehlbetrag von rund zehn Millionen Euro aus, den der Alb-Donau-Kreis auffangen muss. Das kann ja so nicht weitergehen.

Natürlich nicht. Die Reformen sind nun dringend nötig, denn der Status Quo ist bundesweit nicht mehr haltbar. Wir werden insgesamt weniger Kliniken im Land benötigen, es wird eine gewisse Leistungskonzentration geben. Dadurch soll in den verbleibenden Kliniken die Qualität gesteigert werden und letztlich auch die Wirtschaftlichkeit verbessert. Ob von den 1700 Kliniken noch 1000 oder 1500 übrigbleiben werden, weiß ich nicht. Aber Kliniken müssen in der Lage sein, bei guter wirtschaftlicher Führung und zukunftsfähigem medizinischen Konzept eine sogenannte schwarze Null zu erreichen. Das muss das System hergeben.

Was machen die hohen Verluste mit Ihnen und den Mitarbeitern?

Ich als Chef muss das aushalten. Aber auf die Mitarbeiter, die sich oft täglich im Hamsterrad drehen und alles geben, wirkt das auf Dauer demotivierend. Wir haben im Jahr 2023 so viel Leistung erbracht wie noch nie, und dann ist es doch frustrierend, wenn wirtschaftlich ein schlechtes Ergebnis herauskommt.

Herr Schneider, in wenigen Tagen verlassen Sie die ADK GmbH. Laufen Sie gerade beschwingt durch die Gänge, weil ein gewisser Druck abfällt?

Nein. Ich werde bis zu meinem Arbeitsende die Dinge regeln. Bei allen Themen überlege ich nun, wem ich sie übergebe.

Ihre Nachfolge wird am Montagabend von der Gesellschafterversammlung gewählt. Kennen Sie den Kandidaten oder die Kandidatin?

Ja, wir waren bereits im Austausch. Wenn diese Person gewählt wird, wäre ich beruhigt. Denn dann weiß ich, dass es im Gesamtunternehmen sehr gut weitergehen wird und könnte mit einer großen Zufriedenheit gehen.

Und wohin gehen Sie? Etwa in den Ruhestand?

Nein, ich will mit 59 Jahren nicht in Rente. Ich werde im Klinikbereich bleiben. Ich muss ja ehrlich sagen: Ich liebe Krankenhaus, weil es einen Sinn und einen Wert hat. Und das System Krankenhaus mit den zahlreichen ineinandergreifenden Prozessen und Menschen finde ich auch nach vielen Jahren hochspannend.