Ehingen

Hungriger Dieb

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei nahm einen hungrigen Dieb vorläufig fest. (Foto: dpa )

Die Polizei hat am Donnerstag einen 21-Jährigen in einem Supermarkt in Ehingen vorläufig festgenommen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, hielt sich der 21-Jährige gegen 8 Uhr in einem Supermarkt im Karpfenweg auf.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 11:24 Von: sz