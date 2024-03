Hospizgruppe Ehingen lädt zu Trauerwanderungen ein

Die Hospizgruppe Ehingen lädt auch in diesem Jahr wieder zu Trauerwanderungen ein. Am Samstag, 9. März, ist Treffpunkt um 13.30 Uhr am Gasthaus Rose in Munderkingen. „Die Möglichkeit, unter Gleichgesinnten zu sein oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen, kann helfen den Verlust zu verarbeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Termine: Samstag, 29. Juni, 13.30 Uhr, Treffen Kolpinghaus in Ehingen; Samstag, 21. September, 13.30 Uhr: Treffen Ev. Gemeindehaus in Rottenacker; Samstag, 16. November, 13.30 Uhr: Treffen Kolpinghaus in Ehingen. Anschließend besteht jeweils die Möglichkeit, gemeinsam Kaffee zu trinken. Die Wanderungen finden bei jeder Witterung statt. Nähere Informationen zu diesem Angebot erteilt Gabriele Eisele unter 07393/919725 oder die Hospizgruppe Ehingen unter 07391/754176. Zu diesen kleinen Wanderungen laden ein: Die katholischen Kirchengemeinden derSeelsorgeeinheit Donau/Winkel und die evangelischen Kirchengemeinden Munderkingen/ Rottenacker