Hospiz lädt Gäste zu Kutschfahrten ein

(sz) „Eine Kutschfahrt, die ist lustig, eine Kutschfahrt, die ist schön.“ Das heißt es seit kurzem auch für Gäste des Hospizes St. Martinus in Kirchbierlingen, denn Pferdebesitzer Roland Fuchs bietet dort nun regelmäßig Ausfahrten mit seinem kleinen Fuhrwerk an. „Das ist ein Highlight für unsere Gäste und gibt ihnen eine ganz neue Lebensqualität“, freut sich Gabriele Zügn als Einrichtungsleitung des Hauses der St.-Elisabeth–Stiftung.

Den ersten Kontakt zwischen Roland Fuchs und dem Hospiz hat der ehrenamtliche Hospizbegleiter Reinhold Riebl hergestellt, der den Pferdebesitzer persönlich kennt. So wurde aus der anfangs etwas vagen Idee schnell ein handfestes Projekt, denn Fuchs unternimmt ohnehin mehrmals pro Woche Ausfahrten mit seinem Fuhrwerk, damit seine Pferde genug Auslauf haben, heißt es in der Pressemitteilung der St.-Elisabeth–Stiftung.

Von der neuen Möglichkeit waren schnell auch weitere ehrenamtliche Hospizbegleiter wie Rosa Ege und Angela Hügle angetan und ließen sich einweisen, worauf sie bei solchen Ausfahrten zu achten haben. Und so werden nun kürzere oder auch etwas längere Ausfahrten angeboten — je nach Wetterlage und der Verfassung der Gäste. „Ich kann mich nur ganz herzlich bei unseren ehrenamtlichen Helfern bedanken, in diesem Fall insbesondere natürlich bei Reinhold Riebl und Roland Fuchs, dass diese Ausfahrten nun so unkompliziert auf den Weg gebracht wurden“, sagte Einrichtungsleitung Gabriele Zügn, „so wird unseren Gästen nämlich etwas ganz Wunderbares präsentiert, von dem sie noch Tage erzählen“.