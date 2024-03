Hilfestellung für künftige Berufseinsteiger

Die Berufsbildungsmesse „Top Job - Ausbildungs- und Studienmesse“ wurde am 7. März von Oberbürgermeister Alexander Baumann in der Ehinger Lindenhalle eröffnet. Über 50 teilnehmende Betriebe, Firmen, Institutionen, weiterführende Schulen und Hochschulen informierten rund 600 Schülerinnen und Schüler in weit mehr als 100 Ausbildungsberufen und Studiengängen, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit.

Am Messetag hatten Schülerinnen und Schülern wieder die Chance, sich bei den teilnehmenden regionalen Ausbildungsbetrieben und beruflichen Schulen wertvolle Tipps und Anregungen für ihr künftiges Berufsleben zu holen. Auch eine Gelegenheit, gezielt und persönlich Kontakte zu den Ausbildungsbetrieben zu knüpfen - Ausbildungsleitende, Personalmitarbeiter und Auszubildende standen Rede und Antwort. Auch die Hochschulen und Universitäten waren mit Infoständen vertreten

Oberbürgermeister Alexander Baumann bedankte sich beim Kundencenter-Leiter der AOK Ehingen Markus Schirmer für die hervorragende Organisation. Die AOK Ulm-Biberach hat die Berufsbildungsmesse einst initiiert und zu einer erfolgreichen Großveranstaltung gemacht. Das Gemeinschaftswerk wird getragen von Unternehmen, Bildungsverbänden, dem Verband der Metall- und Elektroindustrie, der Kreishandwerkerschaft, der IHK Ulm und der Bundesagentur für Arbeit.

Auch die Stadt Ehingen, bei welcher derzeit über 30 Auszubildende beschäftigt sind, war wieder mit ihrem Informationsstand auf der Messe vertreten und stellte ihre Ausbildungsberufe vor. Die Stadt Ehingen zählt sich laut Pressemitteilung selbst zu den zukunftsorientierten Betrieben, die engagiert ausbilden und so ganz entscheidend zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses in unserer Region beitragen.

Bei Fragen rund um das Thema Ausbildung ist Kim Geiselhart, Ausbildungsleiterin bei der Stadt Ehingen, unter der Telefonnummer 07391/503-275 oder per Mail unter [email protected] erreichbar.