Der Malteser Hilfsdienst in Ehingen setzt sich für bedürftige Menschen im Kongo, in Ehingens Partnerstadt Esztergom und seit Kriegsausbruch auch in der Ukraine ein. Durch die Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung wird die Arbeit der Ehinger Malteser unterstützt. Der Ortsbeauftragte Paul H. Guter erklärt, was im kommenden Jahr geplant ist.

„Wir haben große Aufgaben vor uns“, sagt der Schaiblishausener. Die Ehinger Helfer sorgen in der ungarischen Partnerstadt Esztergom gemeinsam mit den Maltesern vor Ort jedes Jahr für eine große Weihnachtsaktion, um die armen Menschen in der Stadt zu unterstützen. 100 Pakete werden an die Ärmsten der Stadt verteilt. In den Paketen ist unter anderem eine Salami, die sich die Menschen sonst nicht leisten könnten. „Sie sollen zu Weihnachten eine richtig große Wurst bekommen“, sagt Guter. Außerdem befinden sich Süßigkeiten und Grundnahrungsmittel in den Paketen.

Hilfe für Pflegebedürftige

Auch seien die Malteser in Esztergom aktuell an ein Gebäude gekommen, um pflegebedürftigen Menschen zu helfen. „Es geht um Leute, die keine Kranken-, keine Pflegeversicherung haben. Es geht um Schwerstpflegefälle, die nirgends anders aufgenommen werden“, erklärt Guter. Die Räumlichkeiten seien allerdings in einem desolaten Zustand. Die Ehinger Malteser wollen für das Projekt gute Pflegebetten und weitere Ausstattung zur Verfügung stellen.

Da die Esztergomer auch viele Ukrainer vor Ort hätten, die Winterkleidung brauchen, sammelt Guter im Bekanntenkreis Kleider, erzählt er. In diesem Monat ist er wieder in Esztergom, mit Kleidung und Geld im Gepäck. Dann haben die Malteser aus beiden Städten, die so gut zusammenarbeiten, einige Dinge zu besprechen.

Im vergangenen Jahr haben die Ehinger Malteser auch direkt die Menschen in der Ukraine unterstützt - unter anderem mit einem riesigen LKW an Hilfslieferungen. Der Ehinger Ortsbeauftragte kann sich vorstellen, „dass man auch in Zukunft wieder in der Ukraine hilft, wenn der Krieg noch länger geht“. Er stehe in Kontakt mit den Maltesern in Lwiw. Guter war in der Vergangenheit selbst schon zehnmal in Russland und etwa 15-mal in der Ukraine. Mehrfach hat er eine Schule in Butschatsch besucht und unterstützt. Auch wurde in der Vergangenheit ein insolventes Sägewerk in Deutschland abgebaut und dort wieder aufgebaut, erzählt er.

Schule im Kongo

Ganz aktuell ist aber die Schule im Kongo ein großes Projekt für den Ehinger Malteser Hilfsdienst. Mit Unterstützung der Ehinger wurde dort bereits eine Schule errichtet - Paul H. Guter war bei der Einweihungsfeier vor Ort. „Es geht um fünf Ortschaften mit mehr als 3000 Menschen, darunter mindestens 200 schulpflichtige Kinder“, erklärt er. „Bis vor wenigen Jahren wurden sie nur unter Bäumen unterrichtet, bei Schlechtwetter fiel der Unterricht aus. Das Lehrmaterial wurde in einer Bambushütte gelagert.“ Durch die erste Schule sei schon eine wesentliche Besserung erreicht worden. „Aber die erste Schule reicht nicht aus. Sie brauchen noch mehr Klassenräume“, so Guter. Deshalb wird ein komplett neuer Bau errichtet - eine zweite Schule. „Zwei Klassen sollen dabei in Richtung einer technischen Berufsschule gehen“, sagt Guter, „möglicherweise können Solarmodule für Strom sorgen, sodass die Schüler auch in einer kleinen Werkstatt etwas machen können“.

Vor einem Jahr wurde mit dem Projekt begonnen. „Es sind bereits die Fundamente gegossen und die Pläne genehmigt“, sagt Guter und fügt an: „Die Leute vor Ort schaffen fleißig, die Lehrer sind auch schon da.“ Wenn alles gut geht, wird im kommenden Sommer die Einweihung der zweiten Schule stattfinden. Doch erst einmal muss das komplette Baumaterial für die Schule bezahlt werden. „40- bis 50.000 Euro werden benötigt, damit es mit dem Bau der zweiten Schule flott weitergehen kann“, rechnet Guter vor. Insgesamt wird die Schule 80- bis 90.000 Euro kosten, schätzt er. Die katholische Kirche überwache das Ganze. Es brauche die Unterschrift von zwei Pfarrern, damit das Geld aus Ehingen genutzt werden kann - darunter die von Franklin Mboma, der gut sieben Jahre in Ehingen war, danach im Kongo unterrichtet hat und mittlerweile in Bayern ist. „Er nimmt seinen ganzen Jahresurlaub, um im Kongo nach dem Rechten zu sehen“, erzählt Guter.

Gutes zu tun, sei ihm sehr wichtig, erklärt der Schaiblishausener. Der Grundsatz der Malteser laute: „Helfen ohne glauben ist nichts wert - und glauben ohne helfen ist auch nichts wert.“ Vor rund 25 Jahren sei der Malteser Hilfsdienst in Ehingen gegründet worden. „Und mit den Helfern haben wir seitdem Vieles unternommen.“ Guter betont: „Helfen bringt Freude - ich glaube auch fest daran.“