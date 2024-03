Er bezeichnet sich selbst als „Joseph Beuys des kleinen Mannes“. Jetzt stellt der Künstler Reiner Schlecker einen Querschnitt aus seinem Schaffen in der Städtischen Galerie Ehingen aus. Name der Ausstellung: Opusculum magnum - also das große, kleine Opus, das kleine Werk ganz groß.

„Es ist so ein bisschen eine Werkschau, ein Querschnitt aus den letzten 30 Jahren meines Schaffens“, sagt der Künstler bei einer Begehung im Vorfeld der Ausstellungseröffnung, die am Sonntag, 3. März, um 11 Uhr stattfindet.

Spätzleangriff der "Letzten Generation"

Die einzelnen Räume haben unterschiedliche Themen als Hintergrund, erklärt der Künstler aus dem Illertal. „Jeder Raum ist wie ein Archiv“, sagt er. Es gibt zum Beispiel ein Heimatmuseum und eine Tierschau. Jeder Raum habe Wunderkammercharakter. Die Besucherinnen und Besucher könnten sich auf immer neue Themen einlassen, und darauf, dass kleine Details immer wieder auftauchen.

Das ist so ein bisschen eine Versöhnungsarbeit mit dem gemeinen Stallhasen. Reiner Schlecker

Ein Beispiel dafür ist der gemeine Stallhase, der so etwas wie ein Markenzeichen Schleckers geworden ist. Das kleine Tier gibt es in einem der Räume in einer großen Vielzahl. Ein Hase blickt aus einem Eimer heraus, zwei seilen sich von der Decke ab, einer hält ein Schild hoch, auf dem „Fuck the System“ zu lesen ist, einer hält als Erwiderung ein weiteres Schild mit der Aufschrift „Wo Harmonie nicht ist, darf Kunst nicht sein“ in die Höhe.

Es gibt einen Hasen, der eine Partnerin im Internet gefunden hat, und einen, der einem Spätzleangriff der "Letzten Generation" zum Opfer gefallen ist.

Der gemeine Stallhase beschäftigt den Künstler

„Das ist so ein bisschen eine Versöhnungsarbeit mit dem gemeinen Stallhasen“, sagt Schlecker. Denn sein Vater habe früher Hasen gehalten, seine Aufgabe sei es gewesen, diese zu füttern. Und immer wieder seien die Hasen auch auf dem Teller gelandet. Das Beobachten von Tieren hätte für ihn irgendwann alles verändert, vor allem nach Besuchen auf dem Kleintiermarkt. „Nirgendwo waren Mensch und Tier so eng verwachsen miteinander.“

Dass der Witz in seinen Arbeiten durchkomme, sei ihm extrem wichtig: „Ich habe nicht Kunst studiert, um mich zu langweilen.“ Das kommt auch in einer weiteren Arbeit durch. In einem Zeitungsartikel habe er einmal von einem Hasenzahn gelesen, der in einem Autotank steckte und dem Besitzer eine Reparatur von etwa 1000 Euro bescherte. „Den heldenhaften Hasen mit nur einem Zahn“, wie Schlecker ihn nennt, hat er in einer Skulptur verewigt.

Auch ein Heimatkrimi ist Teil der Ausstellung

Er wolle Geschichten erzählen, sagt der Künstler - etwa auch mit seinem ganz eigenen Heimatkrimi. Als dieser vor etwa 25 Jahren bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern beliebt wurde, beschloss er zusammen mit Reinhold Krezel in dessen Café in Emerkingen einen eigenen Heimatkrimi zu gestalten.

In Form eines Moritatentheaters malte Schlecker die Geschichte in 35 Bildern auf, verfasste einen Text und trug diesen später auf der Bühne vor. Krezel lieferte die musikalische Untermalung. In der Ausstellung sind die Bilder zusammen mit den Texten ausgestellt unter dem Namen „Der Maulwurfmann reloaded“. Die Handlung: Bei einer Säuberungsaktion der Donau in der Nähe einer Papierfabrik finden Umweltschützer eine Leiche. Die Polizei muss ermitteln.

Der Künstler beschäftigt sich mit dem Heimatbegriff

Auch in seinem eigens geschaffenen Heimatmuseum will der Künstler sich mit der Heimat beschäftigen. „Ich will den Heimatbegriff anders auffädeln“, sagt er. Für ihn habe Heimat viel mit einem kollektiven Gedächtnis und mit Zusammenhalt in der Gesellschaft zu tun, nicht dieser „Nazi-Begriff“, der es bei einigen Leuten sei.

Auch auf andere aktuelle Ereignisse, wie den Krieg in der Ukraine, bezieht sich Reiner Schlecker in seiner Ausstellung. In der Ankündigung der Städtischen Galerie heißt es: „Schleckers Kunst entfaltet heilsame Wirkung - nach einem Ausstellungsbesuch ist das Gewicht der Welt spürbar leichter geworden.“