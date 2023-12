Die Kügelesgruppe der Narrenzunft Spritzenmuck hat im Jahr 2024 Großes vor. Um dem Ziel eines Ehinger Narren-Wanderwegs näher zu kommen, planen die Kügele, eine Statue einer Kügelesfigur vor der Ehinger Stadtbücherei aufzustellen.

Schwierige Suche

Die Suche nach einem geeigneten Ort in Ehingen war laut Elvira Mall, Zunftmeisterin der Kügele, alles andere als einfach. „Wir denken schon lange darüber nach. Wir hatten auch mehrere Orte zusammen mit der Stadtverwaltung angeschaut. Nun haben wir mit der Grünfläche vor dem Brunnen der Stadtbücherei den richtigen Platz gefunden“, freut sich Mall. Denn in unmittelbarer Nähe ist die Bäckerei Nußbaumer. „Hier wurden früher auch die ersten Kügele in Ehingen gebacken“, so die Zunftmeisterin.

Angefertigt wird die lebensgroße Kügeles-Statue von der Firma „Giganten aus Stahl“, die nach eigener Aussage „Skulpturen aus Altmetall in voller Lebensgröße und einmaliger Detailtreue“ herstellt. „Altmetall passt dann natürlich auch wieder zum Pfanna-Mate, der bekanntlich altes Eisen gesammelt hat“, erklärt Mall. Die Statue ist bereits in Auftrag gegeben und soll im Frühjahr kommenden Jahres an ihren Bestimmungsort kommen. Um aber den Kügelesgiganten aus Stahl finanzieren zu können, sind die Kügele auf Spender angewiesen. „Wir werden nun bis Aschermittwoch versuchen, so viel Geld wie möglich zu bekommen“, sagt Mall.

Der Narrenweg

Mit der Kügeles-Statue kommt die Narrenzunft Spritzenmuck indes ihrem Narrenweg wieder ein Stückchen näher. Bekanntlich gibt es an der Ehinger Liebfrauenkirche einige Hinweise auf die Muckenspritzer, die Dämonen haben ihre Stele des Groggadälers passend am Groggensee, die Wilden Weiber haben ihre Käthra Kuche auf der Alb, die Matekapelle ihre Mate-Stoi bei Schlechtenfeld. Lediglich die Kügele sowie die Büttel und Krettenweiber haben sich in oder um Ehingen noch kein dauerhaftes Denkmal gesetzt - zumindest noch nicht.

Die Spenden werden über die Narrenzunft Spritzenmuck e.v. abgewickelt. IBAN: De68 6305 0000 0009 3085 14, BIC: SOLADES1Ulm, Verwendungszweck: „Spende Statue“.