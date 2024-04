Der Zoo von Direktor Fröhlich ist in Aufruhr. Panda-Mädchen Mei Yue hat eine Einladung nach Shanghai erhalten. So beginnt das Familienkonzert „Der Elefantenpups - Mit dem Zoo-Orchester um die Welt“, das am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr in der Lindenhalle aufgeführt wird.

Es ist bereits das vierte Buch von Heidi Leenen, in dem sich Text und Musik abwechseln. Zu diesem Band hat Stefan Malzew, Dirigent und Komponist sowie Mitorganisator der „Schwäbischen Klassik Sterne“, die Musik geschrieben.

Die Tiere reisen um die Welt

Veranstaltet wird das Familienkonzert von der „Schwäbischen Zeitung“ mit Unterstützung der Donau-Iller Bank, im Vorfeld der „Schwäbischen Klassik Sterne“, die am gleichen Tag abends in der Lindenhalle stattfinden. „Ich habe mir überlegt, wie man eine Schiffsreise musikalisch umsetzen kann, wo die Tiere langfahren“, sagt Malzew im Gespräch.

Romantik Pur "Schwäbische Klassik Sterne" in Ehingen Findet am Morgen mit „Der Elefantenpups“ Programm besonders für die kleinen Musikliebhaber statt, richten sich die „Schwäbischen Klassik Sterne“ am gleichen Tag um 19.30 Uhr an ein Publikum jeglichen Alters. Unter dem Titel „Romantik Pur“ wird die Neue Philharmonie mit Solist Arne-Christian Pelz das Cellokonzert h-moll von Antonín Dvorák sowie die Sinfonie Nr. 1 c-moll von Johannes Brahms aufführen. Tickets gibt es telefonisch unter 0751/29555777, im Internet im Ticketshop der „Schwäbischen Zeitung“ oder auf www.reservix.de. Abo-Karten-Besitzer bekommen eine Ermäßigung von vier Euro.

Denn um nach Shanghai zu bekommen, beschließen die Zoo-Tiere, mit dem Containerschiff zu fahren. Für das Flugzeug wäre das Nashorn zu groß, erzählt der Komponist. Über Irland, Griechenland und Afrika führt die Reise auch nach Indien, um schließlich in China zu enden. Das spiegelt sich auch in den Musikstücken wider. Diese sind Ergänzungen zur erzählten Geschichte, führen diese aber auch weiter.

Malzew komponiert klassische Musik für Kinder

Komponieren für Kinder, das sei etwas komplett anderes, sagt Malzew. „Man muss in kurzer Zeit musikalische Formen erfinden, die dann auch vollständig sind.“ Zwischen ein und zwei Minuten lang sind die jeweiligen Musikstücke.

Die musikalische Stimmung müsse man sofort auf den Punkt bringen, damit die Kinder interessiert bleiben, sagt der Komponist, der nichts von der Meinung hält, dass „es bei Musik für Kinder immer laut sein muss und knallt“. Kinder könnten auch bei ruhiger Musik gut zuhören, wenn sie interessant geschrieben sei.

Ensemble hat einen eigenen Elefantenpups gebastelt

Das Ensemble Minifaktur stammt aus der Bodenseeregion, Erzählerin Elke Kottmair, Sopranistin, Musikvermittlerin und Konzertpädagogin führt durch die Geschichte. Das Ensemble und die Erzählerin zusammen auf der Bühne hat Stefan Malzew bereits in Friedrichshafen gesehen, wo das Konzert bereits aufgeführt wurde. „Also schöner geht das gar nicht“, sagt er über den Auftritt.

Das Ensemble komme mit einem „schön gestalteten Bühnenbild“, wie Malzew sagt. „Die haben sogar einen Elefantenpups gebastelt.“ In Ehingen dirigiert der Komponist nun selbst. „Wenn man das selbst dirigieren kann, was man komponiert hat, ist das natürlich schön“, sagt er. „Ich freue mich, dass ich das so erleben darf.“

Zu sehen, wie die Punkte und Striche, die er sich ausgedacht habe, zu Musik werden, sei besonders. „Wenn die Reaktionen der Kinder so sind, wie ich mir das gedacht habe, ist das einmalig“, sagt er.

Gedacht ist das Konzert für Kinder ab vier Jahre und dauert etwa eine Stunde. Karten gibt es für Kinder ab sieben Euro, für Erwachsene kostet der Eintritt zwölf Euro. Tickets gibt es telefonisch unter 0751/2955777 oder im Internet auf www.reservix.de.