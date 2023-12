Sogenannter „Grüner Wasserstoff“, der unter Einsatz von Energie beispielsweise aus Sonne oder Wind gewonnen wird, könnte die notwendige Energiewende weiter voranbringen. Nun möchte auch der Alb-Donau-Kreis den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur mit Partnern vorantreiben. Ein Teil davon sollen Wasserstofftankstellen werden, die im Ulmer Norden, in Weißenhorn und in Ehingen an der B 311 gebaut werden.

Auf den Weg gemacht

Landrat Heiner Scheffold sagt beim Verwaltungsausschuss des Kreistages: „Bisher hat noch kein Landkreis in Baden-Württemberg eine Wasserstoffstrategie. Deswegen haben wir uns und ohne Blaupause auf den Weg gemacht. Unterstützung bei der Entwicklung dieser ADK-Wasserstoffstrategie kommt vom Projekt H2-Wandel, welches zum Ziel hat, in der Modellregion Mittlere Alb-Donau-Ostwürttemberg ein möglichst vollständiges Ökosystem für Grünen Wasserstoff aufzubauen.

Michael Bächler, Geschäftsführer des Trägervereins von H2-Wandel, nennt einige geplante Leuchtturm-Projekte: So wird derzeit zusammen mit den Stadtwerken Ulm die „H2-Factory“ im Ulmer Science Park geplant. Dabei handelt es sich um einen Elektrolyseur zur Wasserstofferzeugung am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW), der bereits 2025 in Betrieb gehen soll. „H2-ToGo“ wird eine Wasserstoff-Tankstelle für leichte und schwere Nutzfahrzeuge im Ulmer Donautal. Mitte nächsten Jahres soll der Bau beginnen und Anfang 2025 soll die Tankstelle fertig sein. Desweiteren in der Planung ist „H2-Grid“, dabei handelt es sich um kleinere, dezentrale Wasserstoff-Erzeugungsanlagen in Reutlingen, Tübingen und Ulm, die Energie für Transport oder auch die Heizung von Gebäuden liefern können. Auch mit diesen soll es 2025 losgehen. Außerdem entstehen derzeit ein neuer Industriepark bei Schwäbisch-Gmünd sowie eine Wasserstoff-Tankstelle im Stadtkreis Ulm.

Kein enges Netz

Die Standorte der Wasserstoff-Tankstellen für damit betriebene Lkw und andere Nutzfahrzeuge, sagt Bächler, seien bewusst so gewählt. Man brauche kein so enges Netz wie bei herkömmlichen Tankstellen, weil Wasserstoff-Lkw inzwischen Reichweiten um die 800 Kilometer aufweisen.

Landrat Heiner Scheffold erklärt: „Im Alb-Donau-Kreis gilt es, die Wasserstoff-Technologie in die ländlich geprägte Fläche zu bringen. Ein geeigneter Standort ist dafür die große Kreisstadt Ehingen, direkt an der Verkehrsachse B311 gelegen, die als ‚nicht-gebaute Autobahn der 1970er Jahre gilt‘. Ehingen und die direkte Umgebung sind zudem Sitz mehrerer Bus- und Transportlogistik-Unternehmen.“ Er sagt aber auch: „Es wird zwar noch viele Jahre dauern, bis die Wasserstoff-Fernleitungen fertiggestellt werden, die nach eindringlichen Appellen aus unserer Region nun auch bis zu uns verlegt werden sollen. Vor Ort haben wir dann über die Netze Südwest bereits eine ideale Leitungsinfrastruktur in die Fläche. Es gilt, unsere Wasserstoffinfrastruktur frühzeitig aufzubauen und daraufhin auszurichten und die innovative Dynamik unserer Region zu nutzen.“

In die Fläche bringen

Scheffold erklärt, wie man die Wasserstofftechnologie in die Fläche bringen möchte: „Durch eine Kooperation mit der EnBW und lokalen Unternehmen möchten wir die gesamte Wertschöpfungskette abdecken: Ein Elektrolyseur soll bei uns im Alb-Donau-Kreis den Wasserstoff produzieren. Dieser kann dann an einer extra dafür eingerichteten Tankstelle an der B311 in Ehingen an Lastwagen und Busse abgegeben werden. Unsere Kreisverwaltung übernimmt dabei die Koordination und die ,Scharnierfunktion´ zwischen den innovativen Unternehmen des Alb-Donau-Kreises.“

Das erste Treffen der beteiligten Akteure fand am 31. Oktober statt im Ehinger Ritterhaus, einer Außenstelle des Landratsamtes. Neben dem Energieversorger EnBW, der die Bereitstellung von grünem Wasserstoff aus regionalen erneuerbaren Energien beabsichtigt, sind der Tankstellenbetrieb Daniel Späth und die Firmen Bayer, Bottenschein, Denkinger und Stöhr involviert, die wasserstoffbetriebene Busse und Lastwagen anschaffen wollen. Darüber hinaus bringt die Stadt Ehingen, die bereits seit über zehn Jahren als „Nachhaltige Stadt“ die Energiewende vorantreibt, ihre Kompetenzen und Erfahrungen in das Projekt ein. Beim Auftaktgespräch mit den Projektbeteiligten im Ritterhaus wurde die grundsätzliche Planung nun konkretisiert. Die Realisierung dürfte voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Für Anfang 2024 ist die Unterzeichnung einer Absichtserklärung („Letter of Intent“) vorgesehen. Weitere interessierte Unternehmen oder Institutionen seien herzlich eingeladen, zu dem Projekt dazu zustoßen, wirbt Scheffold.

Offen für neue Technologien

„Es ist einfach super spannend. Seit zwei, drei Jahren wird dieses Thema heiß diskutiert, der Klimawandel schreitet voran und das Verbrenner-Aus ist beschlossen“, sagt Axel Kirsamer als Chef der Späth-Tankstelle in Ehingen. Der Unternehmer ist dabei seit vielen Jahren offen für neue Technologien, so war er der erste im Kreis, der im Jahr 2003 eine Erdgas-Ladesäule in Betrieb genommen hat. 2005 folgte Ad-Blue, 2007 kam das Flüssiggas Lpg hinzu. „Ich bin der Meinung, dass es in Zukunft auf einen Mix ankommen wird. Es wird eben nicht nur E-Mobilität geben, sondern auch synthetische Kraftstoffe und eben Wasserstoff“, sagt Kirsamer. Gerade bei den synthetischen Kraftstoffen, den so genannten E-Fuels, sieht Kirsamer als Tankstellenbetreiber viele Vorteile. „Die bestehende Infrastruktur kann verwendet werden, ebenso die Fahrzeuge“, so Kirsamer.

Dass nun die Technologie bereit ist für Wasserstoff, wertet Kirsamer als wichtigen Schritt in die Zukunft. „Das ist seit Jahrzehnten ein Thema. Natürlich muss es sich hier um grünen Wasserstoff handeln, der dennoch enorme Mengen an Strom für die Herstellung braucht. Aber mittlerweile sind eben die Themen Transport und Lagerung machbar“, sagt der Experte, der zu Beginn natürlich den Schwerlastverkehr und ÖPNV als Wasserstoffkunden sieht. „Die Reichweite ist ähnlich wie bei Diesel“, so Kirsamer, der seit geraumer Zeit mit den Akteuren aus der Wirtschaft und dem Landratsamt im Gespräch ist. „Ich kann hier die Kreispolitik nur loben. Sie ist der Initiator und der Kreis nimmt die Rolle des Projektleiters ein. Das ist sehr angenehm“, betont Kirsamer, dessen Branche nach eigener Aussage „vor einem riesigen Wandel“ steht. „Seit 2018 haben wir bei uns auch die schnellste E-Ladestation in Ehingen“, so Kirsamer. Wann allerdings die Wasserstofftankstelle bei ihm fertig sein wird, steht aktuell in den Sternen. „Es handelt sich hier sicher nicht um den Horizont eines Jahres. Das wird länger dauern. Es ist eine große Investition, die nur mit Fördermitteln machbar ist. Auch ich muss als Unternehmer wirtschaftlich und nicht nur ideologisch denken“, betont Kirsamer.

Perfekt für die Logistik

„Insbesondere der Logistik- und Transportbereich eignet sich gut als Blaupause für eine Wasserstoff-Versorgung in unserer Region. Und die Vorgaben der EU stellen die Unternehmen im ÖPNV mit der „Clean Vehicle Directive“ vor große Herausforderungen. Es ist an uns, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen und neuen Technologien gegenüber offen zu sein. Positive Veränderungen entstehen, wenn jeder seinen Teil leistet. Wir möchten mit dem Projekt zum Klimaschutz und zur Energieversorgungssicherheit in unserer Region beitragen und darüber gleichzeitig die Wirtschaftskraft unserer Region erhalten. Unsere Unternehmen bringen dafür die richtige Dynamik und wertvolle Expertise mit“, sagte Landrat Scheffold.