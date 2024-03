Unter dem Motto „Herz und Historie“ steht in diesem Jahr der verkaufsoffene Sonntag in der Ehinger Innenstadt. Am Sonntag, 17. März, wird so parallel zur Messe „Haus, Heim, Garten“ in der Lindenhalle auch in der Stadtmitte wieder einiges geboten sein. Denn nicht nur viele Geschäfte im Herzen der Stadt werden ab 13 Uhr mit verschiedenen Angeboten zum Shoppen einladen.

Bereits um 11 Uhr gibt es Essen und verschiedene Attraktionen wie ein Kinderkarussell für die Besucherinnen und Besucher in der Stadt. Und: Passend zum Motto führen ab etwa 13.30 Uhr in der Innenstadt vier Stadtführer durch die Geschichte der Donau-Stadt.

Neuer Flyer wird präsentiert

Denn der Tag wird gleichzeitig zur Eröffnung der umgebauten Touristen-Info im Rathaus mitsamt der Vorstellung der neuen Broschüre mit dem Namen „Herz und Historie“ genutzt. „Der Flyer fasst alle fünf Rundwege durch Ehingen in einem Produkt zusammen“, sagt Rabea Christ vom Stadtmarketing. „Das ist eine Gesamtübersicht.“

Bevor wir etwas halblebiges unter dem Namen machen, machen wir lieber was anderes. Rabea Christ

Auf einer Karte sollen dann die Leute einen Überblick über den historischen Stadtrundgang, die Audio-Tour zur Bierkulturstadt, das Ehinger Stadtquizle, den Rundweg Steine in der Stadt und den neuen Weg des Stadtarchivs über Erinnerungsorte in Ehingen erhalten - „mit Verweisen zu den digitalen Angeboten“, sagt Christ. Denn die Broschüre solle nicht zu unübersichtlich werden. Vorher gab es für jeden der Wege einen einzelnen Flyer, jetzt gibt es alles in einem vereint.

Stadtführer informieren über die Geschichte

Die vier Stadtführer haben sich außerdem einzelne Aspekte aus der Historie der Stadt herausgesucht, über die sie berichten werden. Im Halbstundentakt werden sie für etwa zehn bis 20 Minuten ihrem Publikum rund um ihre Stationen alles wissenswerte zu einem bestimmten Thema preisgeben.

So geht es auf dem Marktplatz um den Marktplatz und die Fasnet, in der Schulgasse um das klerikale Viertel Ehingens, am Landratsamt um das Ritterhaus und den Burghof und auf der Höhe des Schuhhaus Maute um die historischen Verkehrswege in Ehingen. Es sei eine Einladung an die Ehingerinnen und Ehinger, die eigene Stadt ein bisschen besser zu verstehen, sagt Christ.

Alexandra Köhler, Susanne Preis-Ackermann, Rabea Christ und Wolfgang Rothenbacher (v.l.) haben am 17. März viel vor. (Foto: Pauer )

Die Themenschwerpunkte hätten sich die Gästeführer selbst gesetzt, erzählt sie. Zu erkennen werden sie wahrscheinlich an Schirmen sein. „Ich wollte sie eigentlich in Kostüme stecken“, sagt Christ. „Da waren sie nicht so scharf drauf.“ An den Führungen könne man ganz niederschwellig teilnehmen und kommen und gehen, wie man wolle.

Viel geboten ist besonders in der Hauptstraße

Die Hauptstraße wird an dem verkaufsoffenen Sonntag vom Juwelier Fischer-Ries bis zum Weltladen gesperrt, sagt sie. Denn der Platz wird gebraucht für das Karussell vor dem Landratsamt und die Essensbuden für die Gulaschkanone von Paulas Alb, einen Verkaufsstand der Krone Dächingen mit Maultaschen und Kartoffelsalat, einen Crepes- sowie einen Langosstand und den Imbisswagen von Fuchs.

„Von Süß bis Salzig ist für alle Geschmäcker was dabei.“ Getränke liefert die Berg Brauerei. Auch das Gasthaus Ochsen und die Ehinger Rose werden ihre Türen öffnen. Es werde wieder einen Stelzenläufer geben, sagt Susanne Preis-Ackermann von Fashion Wave. Auch kleine Geschenke hätten die teilnehmenden Geschäfte parat - welche das seien, werde aber noch nicht verraten.

Darum gibt es den verkaufsoffenen Sonntag unter neuem Namen

Auf dem Marktplatz wird Bayer mit einem Reisebus seine Busreisen vorstellen, je nach Wetter auch eines der historischen Fahrzeuge des Unternehmens mitbringen. Donau3FM wird über das Marktplatz-Open-Air informieren, das im Sommer Ben Zucker, die Spider Murphy Gang und Status Quo nach Ehingen holt. Das Autohaus Ehingen stellt einen Camper in der Fußgängerzone aus. Auch weitere Betriebe werden in der Innenstadt ausstellen.

Dass das Motto des verkaufsoffenen Sonntags in diesem Jahr nicht wie in den vergangenen Jahren „Hin und weg mit der Bierkulturstadt“ heißt, hat zwei einfache Gründe, wie Rabea Christ erklärt. Zum einen werde der Flyer genau an dem Wochenende fertig und falle damit terminlich perfekt für eine große Veröffentlichung.

Zum anderen sei die Messe in der Lindenhalle in diesem Jahr wegen Ostern früher im März als sonst. Das passe terminlich für zwei der Gaststätten, die sich normalerweise beteiligen nicht. „Bevor wir etwas halblebiges unter dem Namen machen, machen wir lieber was anderes“, sagt Christ. Das heiße jedoch nicht, dass man in Zukunft nicht wieder einen verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen der Bierkulturstadt veranstalten werde.

Jetzt laufen jedoch erst einmal die Vorbereitungen für dieses Jahr auf Hochtouren. Und der Blick geht schon in Richtung des Wetterberichts, wie Rabea Christ sagt: „Wir hoffen auf Frühling und sonst machen wir es uns trotzdem schön.“