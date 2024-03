Herbertshofen feiert und zieht Bilanz

Das gemütliche Beisammensein im Herbertshofer Gemeindesaal verwirklichte das Sprichwort, Feste sollen gefeiert werden, wie sie fallen. Gefeiert wurde der 50. Jahrestag der Eingemeindung nach Ehingen. Im voll besetzten Saal gesellte sich Oberbürgermeister Alexander Baumann dazu und sprach ein Grußwort. Dieses hatte den Tenor der Erfolgsgeschichte. Baumann ging aber auch auf den einst befürchteten Identitätsverlust ein, wobei „die Befürchtungen zum Großteil nicht eingetreten sind“.

Ortsvorsteher Wolfgang Braig rekapitulierte die Geschichte seit dem historischen 1. Dezember 1973, als die Eingliederung der Gemeinde Herbertshofen mit dem Wohnplatz Dintenhofen in die Große Kreisstadt Ehingen in Kraft trat. Es sei für einen ehrenamtlichen Bürgermeister schon damals schwer gewesen, so Braig, alle Amtshandlungen im Blick zu behalten: Geburtsurkunden, Bauvorschriften, Gewerbesteuer, Grundbuch und anderes mehr. Die letzte Trauung nahm Bürgermeister Andreas Guter im Februar 1974 vor, erinnerte Braig, woraufhin sich seine Amtsvorgängerin meldete. „Das waren wir“, sagte Alt-Ortvorsteherin Renate Hänle neben ihrem Ehemann Josef sitzend, was folglich eine Goldene Hochzeit bedeutet, die Ortsvorsteher Braig Tage zuvor mit einem Geschenkkorb gewürdigt hatte.

Das Land Baden-Württemberg honorierte kommunale Zusammenschlüsse mit Finanzzuweisungen, sonst wäre es 1975 wahrscheinlich zu Zwangsvereinigungen ohne diese Gelder gekommen, schlussfolgerte der Ortsvorsteher. Fünf Gemeinderatsmitglieder hatten am 23. Juni 1973 für die Eingemeindung gestimmt, einer dagegen und einer enthielt sich der Stimme. Bürgermeister Guter galt als befangen und durfte kein Votum abgeben. Dem Ratsbeschluss war eine knappe Bürgerabstimmung vorausgegangen. 149 Wahlberechtigte gab es damals. 60 Einwohner stimmten für und 55 gegen die Eingemeindung.

Das stark landwirtschaftlich geprägte Dorf wandelte sich inzwischen stark. Es gibt noch zwei Vollerwerbsbetriebe und einige Nebenerwerbslandwirte, zu denen Braig gehört. In den 50 Jahren kamen Frauen an den Ratstisch und eben Renate Hänle für 15 Jahre auf den Chefposten in der Ortsverwaltung. Erster Ortsvorsteher war der vormalige Bürgermeister Guter von 1974 bis 1979, anschließend Alfred Bausenhart bis 1994, Josef Stocker bis 2004 und Hänle bis 2019. Ortsvorsteher Braig schilderte herausragende Baumaßnahmen seit der Eingemeindung: Kläranlagenanschluss, Gehwegebau in der Mühlbachstraße, Feuerwehrheim in Eigenleistung mit 100.000 Euro städtischem Zuschuss, Rathausrenovierung, Dorfplatz, Parkplatzbau, Hubertusweg. 2024 sind die Inbetriebnahme des Breitbandes (1,3 Millionen Euro) und der Gehwegbau an der Neudorferstraße (320.000 Euro) vorgesehen. Pläne für den Hochwasserschutz liegen vor (wir berichteten).

Wolfgang Braig erinnerte an die Vereine und Gruppen, die für den Zusammenhalt sorgen. Veranstaltet werden Dorffasnet, Funkenfeuer, Maibaumstellen, Sommerfest am Gemeindehaus, Metzelsuppe, Winterzauber und bei der Kirbe ein Fischstand. Ehrenamtliche pflegen öffentliche Plätze. Benötigt werden Bauplätze, ein Löschfahrzeug (MLF) und eine verbesserte Feuerwehrumkleide. Die Feuerwehrmänner um Kommandant Benjamin Jähnke bewirteten am Samstag mit Saitenwürstchen, Kaffee und Kuchen. Aktiv sind im Ort die Landfrauen um Elke Burgmaier und die Sportler um Kai Persdorf. Stand Juni 2023 gab es 514 Einwohner. Zur Großen Kreisstadt gehören 17 Teilorte. Braig formulierte einen allgemeinen Wunsch, „dass wir weiterhin in Frieden zusammenleben können“. Der OB nannte einen Weg dafür: „Wechselseitiges Verständnis und gegenseitiges Miteinander