Auch in diesem Jahr startet in der Vorweihnachtszeit wieder die Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“. Bereits zum zehnten Mal werden in diesem Zusammenhang Spenden für regionale Projektpartner gesammelt, die Fluchtursachen vor Ort bekämpfen. 5,44 Millionen Euro haben Leserinnen und Leser seit Beginn der Aktion 2013 bereits gespendet ‐ 750.000 Euro waren es allein im Jahr 2022.

3700 Euro konnten so auf die einzelnen regionalen Projekte verteilt werden. Fünf Projekte profitierten auch in Ehingen und Umgebung: die Uganda-Inititative Bukoto-Schwaben, die Barmherzigen Schwestern aus Untermarchtal, die Arzneibrücke Ehingen-Kinshasa, WeGive und der Malteser-Hilfsdienst. In Ulm konnte die Caritas Ulm-Alb-Donau profitieren.

Dafür setzt die Uganda-Initiative das Geld ein

Bei der Uganda-Initiative wurde das Geld eingesetzt, um einen Teil der Baukosten für einen Anbau an das Waisenhaus in der Gemeinde Bukoto in Uganda zu decken. Darüber hinaus soll die Verpflegung der Waisenkinder in Teilen über die Spendengelder finanziert werden ‐ etwa 600 Euro plant die Initiative dafür ein.

Der Verein hat außerdem noch weitere Pläne in der ugandischen Gemeinde. Eines davon ist ein Nachhaltigkeitsprojekt. Geplant ist dabei, Pflanzen und Tiere zu kaufen und diese an die Bauern im Ort zu verteilen. 25 Prozent der Erträge müssen diese dann wiederum an das Waisenhaus abgeben.

Die Barmherzigen Schwestern bauen ein Krankenhaus in Mbinga

In Tansania konnten die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal mit dem gespendeten Geld den Bau eines Krankenhauses in Mbinga unterstützen. In dem Krankenhaus sind eine Ambulanz, Krankenzimmer und mehrere Operationssäle vorgesehen. Insgesamt mehr als 250 Schwestern leben in der tansanischen Provinz in 29 Konventen. Auch in Äthiopien sind Schwestern an fünf Orten vertreten.

WeGive baut in Ghana ein Berufsausbildungszentrum

Auch die Ehinger Initiative WeGive baut auf dem afrikanischen Kontinent, jedoch in Ghana. Es entsteht ein Berufsausbildungszentrum mit zwei Gebäuden, einem Wasserhaus und einer PV-Anlage. Für den ersten Bauabschnitt rechnet der Verein mit etwa 120.000 bis 150.000 Euro. Wasserhaus und PV-Anlage stehen bereits. Das erste Gebäude der Schule befindet sich im Bau. Hier sollen nach Fertigstellung Schreiner, Elektrikerinnen und Automechaniker unterrichtet werden.

Die Arzneibrücke stellt Medikamente zur Verfügung

Die Arzneibrücke Ehingen-Kinshasa baut nicht, sie stattet hingegen Krankenhäuser mit Medikamenten aus ‐ beide liegen in der Demokratischen Republik Kongo, in Kinshasa und in Vanga. Auch mit Spenden aus der Aktion „Helfen bringt Freude“ konnten wieder einige Medikamente erworben werden.

Der Malteser-Hilfsdienst unterstützt gleich mehrere Projekte

Im Kongo aktiv ist auch der Malteser-Hilfsdienst Ehingen. Die Gruppe um den Ortsbeauftragten Paul Guter treibt dort mit den Spendengeldern den Ausbau einer Schule voran, wo sechs weitere Klassenzimmer entstehen. Die Spendengelder aus dem vergangenen Jahr wurden jedoch auch verstärkt in der Ukraine eingesetzt. Zusammen mit Ukraine ‐ Ehingen hilft wurden mehrere Hilfstransporte organisiert, um unter anderem Decken, Schlafsäcke und Notstromaggregate in das von Russland angegriffene Land zu transportieren.

Die Caritas kümmert sich um geflüchtete Kinder

Hilfe vor Ort möchte die Caritas Ulm-Alb-Donau bieten. Bei der psychologischen Familien- und Lebensberatung gibt es das Angebot für Psychotherapie für Kinder mit Fluchterfahrung. Betroffenen soll bei der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen während der Flucht geholfen werden. Fallen geflüchtete Kinder in der Schule auf, weil sie etwa sehr emotional regieren oder sich nicht konzentrieren können, wird meist der Kontakt zur Caritas aufgenommen. Über beispielsweise Rollenspiele oder andere Formen spielerischer Begleitung sollen traumatische Erlebnisse verarbeitet werden.

Das waren die Anfänge der Spendenaktion

Seit 2016 steht die Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ bereits unter dem Motto „Fluchtursachen bekämpfen“. In den vorherigen Jahren war der Schwerpunkt 2013 und 2014 auf dem Thema „Kinderarmut“. Auch damals wurden in der Region rund um Ehingen bereits mehrere Projekte unterstützt. Darunter war auch das Caritas-Projekt „Wir machen mit am Wenzelstein“, das aus der Aktion 5600 Euro an Spenden erhielt.

2015 hingegen war das Thema der Spendenaktion die Palliativversorgung. Unter dem Motto „Umsorgt und begleitet ‐ würdevolles Leben bis zuletzt“ sammelte die „Schwäbische Zeitung“ Spenden für die ambulante Hospiz- und Trauerarbeit der Caritas und ihrer Partnerorganisationen, zu ihnen gehörte damals auch die Hospizgruppe Ehingen.