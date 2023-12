In Ghana entsteht seit einigen Jahren ein neues Berufsausbildungszentrum, gebaut wird es vom Ehinger Verein WeGive - auch mit Spendengeldern aus der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“.

Geht es nach dem aktuellen Zeitplan, soll das Ausbildungszentrum ab dem kommenden Schuljahr endlich Schülerinnen und Schüler beherbergen können. Denn im August soll alles fertig sein - zumindest am ersten Unterrichtsgebäude.

Fahrräder sollen den Weg zur Schule erträglicher machen. (Foto: WeGive )

160 Schüler können im ersten Schulgebäude unterrichtet werden

Das hat sieben Klassenzimmer, ein Lehrerzimmer und mehrere Sanitäranlagen. Insgesamt sollen etwa 160 Schülerinnen und Schüler dort ihre Berufsausbildung machen können. Die dauert in Ghana drei Jahre. Insgesamt werden also drei Jahrgänge das Berufsausbildungszentrum besuchen. „Wir werden das am Anfang nicht ganz belegen können“, sagt Karl Glöckler, Vorsitzender von WeGive.

Der Plan sei, mit etwa vier Klassen zu starten. Im zweiten Jahr dann wird das Gebäude voll belegt sein. Damit in Jahr drei weiter Schüler aufgenommen werden können, soll bis dahin, das zweite Schulgebäude fertig sein. Auch eine Mensa ist in Planung. Der Bau soll wie beim zweiten Schulgebäude im nächsten Jahr beginnen.

Verein verschenkte Fahrräder

Vielleicht sei es auch möglich, die Mensa für die Schülerinnen und Schüler der Elementarschule zu öffnen, sagt Karl Glöckler. Denn die kochen momentan in der Mittagspause auf dem nackten Boden, wo sie dann auch essen. Für viele der Schüler sei die Mensa die einzige Möglichkeit, eine ausgewogene Mahlzeit zu bekommen. Darauf werde man dort deshalb auch Wert legen. „Das ist schon eine arme Gegend“, sagt Glöckler. „Die Schüler sind froh, wenn sie Essen bekommen.“

Der Bau des Ausbildungszentrums schreitet voran. (Foto: WeGive )

Einige der Schülerinnen und Schüler müssen etwa 15 bis 20 Kilometer zur Schule laufen, sagt Glöckler. Im Schnitt seien es zehn Kilometer. Damit sie nicht mehr täglich mehrere Stunden zu Fuß unterwegs sein müssen, hat der Verein 350 Fahrräder nach Ghana geschickt, bestimmt für diejenigen mit dem weitesten Weg.

Das zweite Schulgebäude ist dringend notwendig

Etwa 600 Schülerinnen und Schüler gehen aktuell auf die Elementarschule. Einige von ihnen werden dann ihre Ausbildung an der benachbarten neuen Schule machen. „Die ersten Anwärter sind schon da“, sagt Karl Glöckler dazu. Allerdings könne man ihnen noch keine konkrete Zusage machen.

Denn es sei noch nicht zu einhundert Prozent klar, dass die Schule zum kommenden Schuljahr eröffnet. Aktuell befindet sie sich noch im Rohbau. Fließendes Wasser und Strom gibt es bereits durch eine PV-Anlage und einen gebohrten Brunnen, auch finanziert durch den Ehinger Verein.

Besonders die Inflation setze dem Projekt zu, erzählt Karl Glöckler. Die Kaufkraft in Ghana sei stark gesunken, die Materialkosten hingegen gestiegen. Mit der Überweisung des Geldes müsse man strategisch vorgehen, sagt er. „Sonst ist das unter Umständen nur noch zwei Drittel oder vielleicht die Hälfte wert.“ Der Verein könne sich jedoch über ein gutes Spendenaufkommen freuen. Auch denk der Spenden aus der Weihnachtaktion „Helfen bringt Freude“.