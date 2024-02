Heimspiel in der „Königsklasse“

Sowohl die erste Mädchen- wie auch Jungen-Tischtennis-Mannschaft des SC Berg tritt in der laufenden Saison erstmals jeweils in der höchsten Jugend-Liga Baden-Württembergs an.

Viele Jahre lang war dies die Verbandsklasse Süd, also die Hälfte des ehemaligen Tischtennisverbands Württemberg Hohenzollern. Hier war der SC Berg immer wieder mit Mädchen-Mannschaften vertreten, die Jungen hatten es bislang noch nie so weit nach oben geschafft. Vor drei Jahren wurden mit den Jugend Verbands-Oberligen zwei neue „Super-Ligen“ für die Mädchen und Jungen geschaffen, die effektiv zwei Klassen höher angesiedelt sind und ganz Baden-Württemberg abdecken. Der Meister der Mädchen und Jungen qualifiziert sich jeweils direkt zu den deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Damit sich die teilweise weiten Anfahrtswege lohnen, wird nicht, wie in anderen Ligen, jeden Samstag eine Begegnung ausgetragen, stattdessen werden Vierergruppen gebildet, die sich an drei Sonntagen pro Halbrunde jeweils in einer Halle treffen und dann diese Gruppe komplett ausspielen.

Jüngster Altersdurchschnitt der Liga

Die Jungen 19 des SC Berg hatten die vergangene Saison in der Landesliga mit Platz vier abgeschlossen, allerdings aufgrund der extrem dynamischen Entwicklung innerhalb des Teams dennoch einen Aufstieg in die Verbands-Oberliga beantragt, da die Landesliga nicht mehr fordernd genug gewesen wäre. Das hat tatsächlich geklappt und der SC Berg spielt nun erstmals mit 31 weiteren Mannschaften in der „Königsklasse“ der Tischtennis-Talente. Spitzenspieler ist der erst zwölf Jahre alte Tim Auburger. Auf Position zwei spielt Micha Rueß (13 Jahre) gefolgt von Andreas Wagner (16 Jahre) und Benjamin Wenger (14 Jahre). Wahrscheinlich hat das Berger Team das jüngste Durchschnittsalter der Liga - Tim Auburger ist bei den Jungen 19 noch sechs weitere Jahre spielberechtigt. Deshalb kann das Saisonziel für den Berger Nachwuchs in der Premieren-Saison auch nur der Klassenerhalt sein.

In den beiden ersten Durchgängen der Vorrunde erwischte der SC Berg jeweils extrem starke Gruppen. Das junge Team konnte zwar teilweise mithalten, aber noch kein Spiel gewinnen. In der dritten Runde gelang dann der erste Sieg gegen den SVW Weingarten und damit Gruppenplatz drei.

Drei Spiele am Sonntag

Am Sonntag, 4. Februar, findet nun erstmals ein Spieltag der Verbands-Oberliga Jungen 19 in der Sporthalle Berg statt. Es ist der erste Spieltag in der Rückrunde und im Feld der Plätze 17 bis 32 geht es um eine gute Ausgangsposition für den Abstiegskampf. Die Gruppen sind nun etwas ausgeglichener, es fehlen die absoluten Top-Teams. Die Gegner des SC Berg an diesem Wochenende sind TSF Ditzingen (10 Uhr), TSV Rot a.d. Rot (13 Uhr) und TSV Korntal (15 Uhr). Die größten Chancen kann sich Berg dabei gegen den TSF Ditzingen ausrechnen. Wenn der TSV Rot a.d. Rot komplett anreisen sollte, dürfte es für die Talente des SC Berg hingegen schwer werden. Spitzenspieler Adrian Kling (QTTR 1808) spielt in der Herren-Landesliga.

Die Mädchen 19 I des SC Berg spielen derweil am Sonntag in Langenburg bei Crailsheim um eine gute Ausgangsbasis bei den Plätzen 9 bis 15 der Verbandsoberliga Mädchen 19.