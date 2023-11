Ehingen

Heeresmusikkorps spielt für Schulkinder in Tansania

Ehingen / Lesedauer: 3 min

Begeisterten Applaus gab es für das Heeresmusikkorps und seine Solisten. (Foto: kö )

(kö) ‐ Das Heeresmusikkorps Ulm ist ein gerngesehener und gehörter Gast in Ehingen, und so konnte der Lionsclubs Ehingen/Alb-Donau bald ein Schild mit „ausverkauft“ an die Türen der Lindenhalle hängen. Wie immer kommt der Erlös des Benefizkonzertes einem sozialen Projekt zugute.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 11:38 Von: Barbara Körner