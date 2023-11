Heavy Lift Award für Liebherr in der Kategorie Innovation

Die Gewinner der Heavy Lift Awards 2023 sind kürzlich im Rahmen einer Preisverleihungsveranstaltung im Royal Lancaster Hotel in London bekannt gegeben worden. Liebherr wurde in der Kategorie „Innovation“ für den neuen 2500-Tonnen-Raupenkran LR 12500-1.0 ausgezeichnet. Dies teilt das Liebherr-Werk Ehingen mit.

Der Innovationspreis wird an Unternehmen verliehen, die ein innovatives Gerät oder eine innovative Technologie entwickelt haben, um den Transport oder das Heben von schweren und übergroßen Gütern zu verbessern. Der Hauptpreis in dieser Kategorie ging in diesem Jahr an Liebherr. Das Unternehmen wurde von der Jury als „Meister der Innovation“ bezeichnet und für die Kombination mehrerer Innovationen in einer Lösung ausgezeichnet: Der Raupenkran LR 12500-1.0 setzt neue Maßstäbe in der Branche. Der 2500-Tonner wurde als wirtschaftlicher Raupenkran für globale Projekte konzipiert und hebt die Leistungs- und Transportfähigkeit von Kranen dieser Klasse auf ein neues Niveau.

Ein breiter Gittermast-Ausleger ist der Schlüssel für hohe Tragkräfte. Die Lösungen bisher waren Doppelausleger wie der PowerBoom oder verbreiterte SX-Systeme. Bei der Konstruktion des LR 12500-1.0 gingen die Liebherr-Konstrukteure komplett neue Wege: Sie entwickelten einen 7,5 Meter breiten leistungsstarken Gittermast-Ausleger, mit dem sich der LR 12500-1.0 von allen bisherigen Modellen abhebt.

Der sogenannte HighPerformanceBoom verleiht dem Kran die Kraft und Stabilität eines PowerBooms und spart zudem an Gewicht. Er ist der Schlüssel für die hohen Tragkräfte des starken 2500-Tonners. Für Liebherr war es die logische Konsequenz, nach dem PowerBoom und dem SX-Ausleger den High-Performance-Boom zu entwickeln. Entscheidend bei dieser Weiterentwicklung ist, dass die Kräfte in voller Breite in die Drehbühne eingeleitet werden.

Um einen so breiten Ausleger kostengünstig transportieren zu können, hat sich Liebherr etwas ganz Besonderes ausgedacht: einfach zusammenklappen! Dafür braucht es allerdings einen raffinierten Mechanismus. Die zusammengeklappten zehn Meter langen Ausleger-Stücke werden vor Ort wieder auseinandergeklappt und mit einer speziellen Vorrichtung montiert. Sie stabilisiert die Gitterstücke während des Montagevorgangs. Bezüglich der Maße fand eine Orientierung am Container-Konzept statt.

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH ist einer der führenden Hersteller von Mobil- und Raupenkranen. Die Palette der Mobilkrane reicht vom zweiachsigen 35 Tonnen-Kran bis zum Schwerlastkran mit 1200 Tonnen Traglast und neunachsigem Fahrgestell. Die Gittermastkrane auf Mobil- oder Raupenfahrwerken erreichen Traglasten bis 3.000 Tonnen. Mit universellen Auslegersystemen und umfangreicher Zusatzausrüstung sind sie auf den Baustellen in der ganzen Welt im Einsatz. 4300 Mitarbeiter sind am Standort in Ehingen beschäftigt. Ein umfassender, weltweiter Service garantiert eine hohe Verfügbarkeit der Mobil- und Raupenkrane. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von 2,37 Milliarden Euro im Ehinger Liebherr-Werk erwirtschaftet.