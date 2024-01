Die Augen der deutschen Sport-Nation richten sich an diesem Mittwochabend gebannt gen Düsseldorf. Dort steigt um 20.45 Uhr nicht nur das offizielle Auftaktspiel der Deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz bei der diesjährigen Heim-Europameisterschaft, sondern ein echtes Handball-Spektakel - vor 53.000 Zuschauern im Fußballstadion. Nationalspieler Juri Knorr spricht von einer „krassen“ Atmosphäre und Torhüter Andreas Wolf hat „Kopfkino“. Das Rekordspiel soll handballerische Festtage quer durch die Republik einläuten, die möglichst in einem Halbfinal-Einzug des deutschen Teams enden sollten.

„Die Vorfreude auf die Heim-Meisterschaft ist auch bei mir riesig“, blickt auch der gebürtige Ehinger und Ex-TSG-Handballer Daniel Schliedermann der Europameisterschaft freudig entgegen. Der 27-Jährige steht aktuell in Diensten des Drittligisten HC Oppenweiler/Backnang. Dort konnte er in der laufenden Saison bei 13 Einsätzen bereits 79 Tore erzielen und rangiert mit seinem Team zum Jahreswechsel an der Tabellenspitze der Süd-Staffel der 3. Liga.

„Das erste Spiel der EM werde ich mit meiner Mannschaft bei einem Public Viewing in Oppenweiler verfolgen“, steht bei Schliedermann der Mittwoch ganz im Zeichen des großen Handballspiels. „Die darauffolgenden Spiele werden dann mit der Familie geschaut oder sogar teilweise verpasst, da die Rückrunde bei uns auch vor der Türe steht und wir trainieren werden.“

Für den wurfgewaltigen Rückraumspieler gibt es bei der diesjährigen EM „fünf bis sechs Mannschaften, die alle um den Titel mitspielen können und werden. Mein Favorit ist wieder Dänemark - in diesem Kader passt alles, zwischen Erfahrung und Kreativität.“

Für die Schwäbische Zeitung hat Daniel Schliedermann auch schon mal die Vorrundenspiele der Deutschen Nationalmannschaft getippt: Deutschland vs. Schweiz (Mi., 10. Januar - 20.45 Uhr, Düsseldorf): „Das Auftaktspiel vor dieser Weltrekordkulisse gewinnen wir mit sechs Toren. Ich denke das wird ein Start-Ziel-Sieg!“ - Deutschland vs. Nordmazedonien (So., 14. Januar - 20.30 Uhr, Berlin): „Gegen Mazedonien werden wir gewinnen. Ich erwarte einen knappen, aber ungefährdeten Sieg!“ - Deutschland vs. Frankreich (Di., 16. Januar - 20.30 Uhr, Berlin): „Gegen Frankreich wird es sehr schwer. Ich tippe auf ein enges Spiel, aber Frankreich wird die Nase vorne haben!“