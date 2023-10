Erst sechs, dann fünf, dann drei: Geladen worden waren am Mittwoch zur Verhandlung am Amtsgericht Ehingen insgesamt sechs Angeklagte ‐ vorsorglich war man aus Platzgründen in den kleinen Saal der Lindenhalle ausgewichen.

Ihnen allen wurde schwere Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung vorgeworfen. Sie sollen vergangenen Sommer, am 3. August, in der Hauptstraße in Ehingen einen Mann angegriffen und sein Auto beschäftigt haben. Am Ende saßen jedoch nur drei Leute auf der Anklagebank.

Nur drei der Angeklagten erscheinen

Schon im Vorfeld stand fest, dass nur gegen fünf der Angeklagten verhandelt werden würde. Denn die Ladung konnte einem der Männer nicht zugestellt werden, Adresse unbekannt. Sein Verfahren wurde vom restlichen abgetrennt und vorübergehend eingestellt ‐ bis der Angeklagte auffindbar ist. Die Zahl sollte sich jedoch noch weiter dezimieren.

Denn auch eine angeklagte Frau und ein weiterer angeklagter Mann erschienen nicht vor Gericht. Auch ihr Verfahren wurde abgetrennt und vorübergehend eingestellt. Richter Wolfgang Lampa ordnete gleich zu Beginn der Verhandlung die „zwangsweise Vorführung dieser beiden Angeklagten zu einem noch zu bestimmenden Termin“ an.

Gruppe soll auf 25-Jährigen losgegangen sein

Am Ende waren es dann ein 59-Jähriger sowie ein 25-Jähriger und seine 23-jährige Ehefrau. Sie sollen in einer Gruppe von etwa sechs Personen am 3. August 2022 einen 25-Jährigen in der Ehinger Hauptstraße erst in eine Diskussion verwickelt und dann auf ihn losgegangen sein, ihn geschubst, geschlagen, am Hals gepackt und bespuckt haben.

Auch sein Auto, in das sich der Angegriffene geflüchtet hatte, sollen sie beschädigt haben. Etwa 500 Euro Schaden sollen entstanden sein. „Das war ein Riesenpulk von Menschen, die ihn da massiv bedrängt haben“, sagte eine Zeugin vor Gericht aus.

Fünf Zeugen sollen den Tathergang rekonstruieren

Durch fünf Zeugenaussagen von Nachbarn, Passanten und Betroffenen wurde schrittweise der Ablauf vor Gericht rekonstruiert: Demnach soll das spätere Opfer am Abend auf dem Heimweg von der Arbeit mit seinem Auto durch die Hauptstraße gefahren sein und dort vor einem Haus einen Freund getroffen haben. Um sich mit ihm zu unterhalten, habe er dann das Auto geparkt und sei ausgestiegen. Der Freund habe sich gerade in einer Diskussion mit einigen der Bewohner des Hauses befunden.

Konkret sei es darum gegangen, dass die Tochter des 59-jährigen Angeklagten auf dem Hof mit einem Ball gespielt habe, auf dem auch einige Autos geparkt waren. Dabei soll sie das Auto des Freundes getroffen haben. Der habe daraufhin gesagt, dass der Vater für etwaige Schäden aufkommen müsse und damit die Diskussion ausgelöst, was wichtiger sei: Platz für parkende Autos oder Platz für spielende Kinder.

Geschubst, geschlagen, bespuckt

Der 25-jährige Geschädigte sei dann nach seiner Meinung gefragt worden. Seine Antwort, dass sowohl Autos parken könnten als auch Kinder spielen, man jedoch Rücksicht nehmen müsse, habe dabei dem 59-Jährigen und den Umstehenden nicht gefallen. Er solle verschwinden, sei die Antwort gewesen. „Ich habe gesagt, ich gehe nicht“, erinnerte sich der Angegriffene vor Gericht.

Dann sei er von verschiedenen Leuten geschubst worden, einer habe ihn ins Gesicht geschlagen: „Der Schlag hat mich leicht verpasst.“ Eine der Frauen habe ihn angespuckt. Schließlich habe er sich in sein Auto geflüchtet, nachdem ein Passant dazugekommen war und die Polizei rief. Und auch da ließ die Gruppe ihre Aggressionen weiter aus ‐ diesmal jedoch am Auto. Er fahre seitdem nicht mehr durch diesen Teil der Hauptstraße, erzählte der Mann.

Zeugen können oder wollen nichts sagen

Vor Gericht versuchte Richter Lampa vor allem zu klären, wer geschlagen, wer geschubst, wer gespuckt und wer vielleicht schlichtend eingegriffen hatte. Dazu konnten jedoch die Zeugen nur bedingt beitragen. Sie widersprachen sich in einigen Teilen ihrer Aussagen, konnten oder wollten sich nicht mehr daran erinnern. Ein Hausbewohner hatte in einem Vorgespräch der Polizei gesagt, dass er nicht viel zum Ablauf sagen wolle, aus Angst vor den anderen Bewohnern des Hauses.

Andere konnten sich aufgrund der verstrichenen Zeit nicht mehr erinnern. Auf dem Parkplatz neben dem Haus sei es im vergangenen Sommer immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen, erzählte eine Nachbarin vor Gericht: „Mindestens alle zwei Wochen war die Polizei vor Ort.“ Es habe auch Familien in dem Haus gegeben, die sich völlig ruhig verhalten hätten. Einige seien jedoch auffällig gewesen.

Zwar sei nicht mehr zu klären, wer genau was gemacht hatte, sagte Lampa: „Dass es einen Streit gegeben hat und dass unsere drei Angeklagten in irgendeiner Weise beteiligt waren, steht fest. Es steht auch fest, dass auch eine Körperverletzung stattgefunden hat.“ Und da gelte das Prinzip: „Mitgehangen, mitgefangen.“ So sei das nun mal bei gemeinschaftlicher Körperverletzung. Die Frage sei nur, ob es zu einer Verurteilung kommen müsse oder ob sich die Staatsanwaltschaft auf ein Angebot einlassen könne.

Verfahren wird gegen Geldzahlung eingestellt

Staatsanwalt Werner Doster stellte eine Einstellung gegen Zahlung einer Geldstrafe in Aussicht. Der 59-Jährige, der die Diskussion angezettelt haben soll und der vier Vorstrafen hat, müsse 1500 Euro bezahlen, der 25-Jährige 1000 Euro, die 23-Jährige 500. Nach einer kurzen Beratung mit ihren Mandanten erklärten die Verteidiger, dass sie das Angebot annehmen werden. Jedoch müsse eine Ratenzahlung möglich sein. Diese ist nun bis Ende Juni 2024 an den Förderverein für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm zu überweisen.

Aufgrund der besseren Aufteilbarkeit der Raten für die Familie des 25-jährigen berufstätigen Angeklagten und seiner 23-jährigen Ehefrau ohne eigene Einkünfte entschied man sich hier für eine Aufteilung der Strafe auf 900 und 600 Euro. So können sie innerhalb von sechs Monaten die Strafe in Raten von 150 und 100 Euro abbezahlen. Für den 59-Jährigen ergibt die Strafe ebenfalls eine Rate von 250 Euro.

Eine Einstellung des Verfahrens sah die Staatsanwaltschaft nicht als gegeben an, auch wenn kein hoher Schaden entstanden sei und der Geschädigte keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen habe: „Wenn sechs Leute auf einen zugehen, ist das nicht so spaßig“, sagte Doster.