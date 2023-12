Die Ampel-Koalition steht aktuell mächtig unter Druck. Dazu gehören auch die Grünen. Wie es ist, als Grünen-Politiker in der Verantwortung zu stehen und was die Zukunft alles bringen kann, darüber haben sich die SZ-Redakteure Verena Pauer und Tobias Götz mit dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Marcel Emmerich unterhalten.

Herr Emmerich, macht es gerade Spaß, Grünenpolitiker zu sein?

Ich mache auf jeden Fall gerne Politik, weil man damit Dinge anstoßen kann. Das ist ein Privileg. Deswegen würde ich unabhängig von der Stimmung sagen, dass mir meine Arbeit auch Spaß macht. Wir sind momentan aber in einer gesellschaftlich sehr krassen Situation, die sich auch täglich bei uns auswirkt und keinen Spaß macht. Wir sind aus der Pandemie rausgekommen, die Leute wollten durchatmen, und dann gab es den schrecklichen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dadurch haben wir mit der Energieversorgung enorme Probleme bekommen. Daraus resultieren wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, die Inflation und alles, was damit zusammenhängt. Das ist eine große Herausforderung und ich finde, dass wir dafür schon viel geschafft haben, wenngleich wir weiter daran arbeiten, wieder zu einem nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung zu kommen.

Ungeachtet dessen steht die Ampel momentan vor einem riesigen Problem. Im Haushalt fehlen auf einmal 60 Milliarden.

Das schmerzt. Das Bundesverfassungsgericht hat uns mit Blick auf den Klima- und Transformationsfonds ziemlich was ins Stammbuch geschrieben. Die Folgen betreffen auch die Länder und drohen drastisch auszufallen. Grundsätzlich ist es so, dass jetzt an einer Lösung der Finanzierung gearbeitet wird, weil Investitionen weiterhin wichtig sind. Da geht es nicht um grüne Träumereien, sondern um knallharte nachhaltige Industriepolitik und zukunftsfähige Jobs. Es geht um die Frage von Wertschöpfung, von durchdachtem Strukturwandel und um Investitionen in Klimaschutz, Infrastruktur, Schienenausbau und Digitalisierung.

Wie wichtig ist da vielleicht auch eine Zusammenarbeit mit der Opposition?

Wir müssen demütig sein. Wir haben uns als Ampel selber in diese Misere gebracht und sollten die Klage der Union sportlich sehen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht noch weiter Vertrauen verspielen, in der Bevölkerung, in der Wirtschaft. Es ist aber nicht damit getan, nur neu zu priorisieren. Dafür ist die nötige Größenordnung von der wir sprechen viel zu groß. Die Auswirkungen könnten enorm für den Wirtschaftsstandort Deutschland sein. Wir müssen über die Reform der Schuldenbremse reden, da sie uns in dieser Form brutal im internationalen Wettbewerb einschränkt. Deshalb glaube ich, dass alle demokratischen Parteien jetzt zusammenarbeiten müssen. Einige CDU-geführte Länder haben das bereits angekündigt. Ich erwarte von der Union, dass sie den Ernst der Lage erkennt und sich Friedrich Merz nicht mit den CDU-geführten Ländern in der Frage einer Reform der Schuldenbremse zerlegt. Beim Sondervermögen Bundeswehr gab es auch eine Zusammenarbeit mit der Union. Ich glaube, dass das bei dem enormen Investitionsbedarf in ähnlicher Weise passieren muss.

Welche Auswirkungen hat dieses Haushaltsloch auf die Region?

Es ist noch nicht klar, welche Gelder fließen werden und welche nicht. Ein Punkt, der die Region mittelbar treffen könnte, ist der Ausbau des Schienennetzes. Das könnte die Donaubahn und die Regio-S-Bahn treffen. Darauf warten wir eh schon viel zu lange. Aber das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, schnell eine gemeinsame Lösung zu finden, und dass es nicht darum gehen kann, einfach Gelder zu streichen und die Zukunftsaufgaben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Denn das schadet dann ganz konkret vor Ort.

Wird die Ampel es schaffen, eine Lösung zu finden?

Wir haben alle aus den Debatten rund um das Heizungsgesetz gelernt. Wir haben mitgenommen, dass es uns als Koalition nicht gut zu Gesicht steht, wenn wir uns stark öffentlich streiten. Die Leute wollen, dass die Politik ihren Job macht und Probleme löst. Trotzdem gehört zu einer demokratischen Auseinandersetzung, dass man Unterschiede ausarbeitet, dass die Leute auch wissen, wofür eine Partei steht - solange das kein Selbstzweck ist, sondern dazu beiträgt, einen Weg zu finden. Ich glaube, dass wir sehr viel Potential haben, als Ampelregierung die richtigen Antworten zu geben. Das erlebe ich auch immer wieder persönlich in der Zusammenarbeit in der Koalition, die an vielen Stellen gut und geräuschlos verläuft. Grüne und FDP eint noch immer, dass wir beide für den Fortschritt stehen, dass wir den Willen zur Veränderung haben und stärker nach vorne denken. Mit der SPD bringen wir die Fragen des Sozialen und des Ökologischen mit. Deswegen finde ich, sind wir ein Mix, der Innovation, Klimaschutz und Gerechtigkeit zusammen denkt.

Mit den 60 Milliarden Euro, die momentan blockiert sind, wollte man vor allem grüne Themen voranbringen. Was bedeutet das für die Politik Ihrer Partei?

Mit dem Klima- und Transformationsfonds wollen wir den Wirtschaftsstandort stärken, ihn nachhaltig und zukunftsfest aufstellen. Wenn ich von verschiedenen Ökonominnen und Ökonomen und der Industrie selbst höre, dass wir milliardenschwere öffentliche Investitionen brauchen, um Deutschland als Wirtschaftsstandort der Zukunft und Jobs erhalten zu können, macht mir das große Sorgen, wenn ich die Union im Bundestag höre, die alle Subventionen abschaffen möchte. China investiert extrem in Zukunftstechnologien, die USA fördern mit über 700 Milliarden Dollar grüne nachhaltige Industrie. Wir stehen in einem globalen Wettbewerb. Ich will, dass Zukunftstechnologien auch morgen noch in Deutschland entwickelt und produziert werden, dass Deutschland Industrienation bleibt. Da sind diese Investitionen entscheidend.

Der Alb-Donau-Kreis hat vor kurzem seine Strukturanalyse veröffentlicht, wie man es schaffen kann, bis 2040 energieautark zu sein. Experten sagen, dass das Problem nicht sein wird, dass wir die Energie produzieren, sondern wie wir sie in die Haushalte und die Industrie bringen. Der Netzausbau geht aber nur schleppend voran.

Der Netzausbau ist neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien selbst einer der zentralen Bausteine, um eine klimaneutrale Energieversorgung zu haben. Deswegen entbürokratisieren wir gerade bei den Themen Planungsbeschleunigung und Genehmigungsverfahren viel. Das soll zum schnelleren Netzausbau beitragen. Auch an Problemen wie Personalmangel und Lieferschwierigkeiten arbeiten wir. Der Aufbau Grüner Wasserstoff-Infrastruktur nimmt Fahrt auf. Mit Pipelines aus Spanien über Frankreich zu uns wird auch Baden-Württemberg davon profitieren.

Erstmals sind in Ulm Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Straße gegangen, um gegen zu viel Bürokratie zu demonstrieren. Was haben Sie als Regierungspartei für Stellschrauben, um die Bürokratie einzudampfen?

Ich glaube, dass gerade bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz bei den Themen Planungsbeschleunigung und Genehmigungsverfahren viele Dinge auf den Weg gebracht worden sind. Der Kanzler hat davon gesprochen, dass an die hundert Regeln abgeschafft werden sollen. Ich merke das ja auch im Wahlkreis: Die Bürokratie ist eines der Topthemen, das die Leute ansprechen. Wir müssen das auf Bundesebene definitiv weiter voranbringen und werden das auch tun.

Woran liegt das, dass die Bürokratie zu so einem „Monstrum“ geworden ist?

Das ist zum Teil ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir leben in einer Zeit, in der der Weg zur Klage immer kürzer wird. Das sorgt dafür, dass Sachbearbeiter in Behörden sehr genau sind und nicht mehr mit Ermessensspielraum handeln. Und das sorgt im Umkehrschluss auch dafür, dass Gesetze nachgearbeitet und konkretisiert werden.

Sprechen wir über das Gebäudeenergiegesetz: Angenommen, jemand wohnt in einem Reihenhaus. Es gibt nahezu keine Möglichkeit der Wärmedämmung, keinen Platz für eine PV-Anlage, die Gasheizung ist 30 Jahre alt - kein Einzelfall in Deutschland. Was würden Sie dem Besitzer raten?

Da muss ich an das Haus von Winfried Kretschmann denken, der jetzt eine Pelletheizung eingebaut hat.

Und wenn es den Platz nicht gibt?

Dann gibt es noch die Möglichkeit der Fernwärme. Auch Biomasseheizungen oder „H2-ready“-Gasheizungen - wenn sie sich durchsetzen. Es kann auch sein, dass eine Wärmepumpe möglich ist, auch wenn man dachte, dass die nicht passt. Das muss man sich im Einzelfall mit den Energieberatern anschauen.

Können Sie verstehen, dass die Leute verunsichert sind, wie sie in Zukunft heizen sollen?

Die Debatten rund um das Heizungsgesetz haben für Verunsicherung gesorgt. Aber das ist ein Effekt, den man immer wieder sieht. Als die Glühbirne abgeschafft wurde, gab es Hamsterkäufe. Mit der Zeit und mit immer neuen Innovationen haben die Leute gemerkt, dass es gute Alternativen zur Glühbirne gibt und diese sogar Geld sparen. Die Leute setzen nun mal auf das, was sie kennen - das ist auch verständlich und geht mir oft genauso. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Akzeptanz mit der Zeit steigt.

Hat die Ampel das Gesetz falsch kommuniziert?

Wir haben in der Kommunikation die soziale Sprengkraft hinter der Frage „Wie heize ich?“ unterschätzt. Es muss ganz klar sein, dass bei Fragen zum Klimaschutz die soziale Frage immer zuerst beantwortet werden muss. Gerade im Bundeswirtschaftsministerium stand man Anfang 2022 unter dem Eindruck der Energiekrise, der Gasmangelpläne und der Frage: Wie kommen wir für die Zukunft schnell weg vom Gas. Auch vor diesem Hintergrund wurde das Gebäudeenergiegesetz entwickelt. Das hat dazu geführt, dass die sozialen Folgewirkungen und die Regelungen des Einzelfalls in den Hintergrund geraten sind. Auch schon im Erstentwurf wa ren Härtefallregelungen enthalten, aber das haben wir nicht geschafft, nach vorne zu stellen. Wenn wir beim Heizungsgesetz gesagt hätten, dass nichts von heute auf morgen passiert, dass es darum geht, die Leute vor Abhängigkeiten von Autokraten zu schützen und davor, dass die Gaspreise immer höher steigen, dass wir deshalb Alternativen für die Zukunft auf den Weg bringen - dann wäre die Akzeptanz wahrscheinlich auch höher gewesen.

Vor wenigen Wochen hat Oberdischingens Bürgermeister Fritz Nägele seinen Rücktritt angekündigt, auch weil er spürt, dass der Umgangston gegenüber Amtsträgern immer ruppiger wird. Merken Sie auch, dass die Anfeindungen mehr werden?

Der Ton wird immer rauer - vor allem über die sozialen Medien. Momentan kriegt man es auch mit, weil die Parteien nach Kandidaten für die Kommunalwahlen suchen. Es wird immer schwieriger, Leute zu finden. Das ist eine sehr beunruhigende Entwicklung. Es fehlt der Respekt gegenüber denen, die sich für die Gesellschaft einsetzen. Damit meine ich nicht mich als Abgeordneten. Das ist mein Job, da muss ich auch Dinge aushalten können. Aber es geht um die, die das als Ehrenamtliche machen und dann immer wieder angefeindet werden. Das birgt ein sehr großes Problem für unsere Demokratie, wenn sich niemand mehr engagieren möchte oder sich traut, sich einzusetzen. Deshalb müssen wir die Leute in ihre Schranken weisen, die mit Hass und Hetze die Stimmung vermiesen.

Woran liegt das?

Es gibt Leute, AfD-Mitglieder und Leute rechtsradikaler Gesinnung, die diesen Hass bewusst schüren. In den sozialen Medien werden Desinformationskampagnen ganz gezielt zum Beispiel aus Russland angefeuert. Ein zweiter Aspekt ist der, der zunehmenden Unzufriedenheit. Der hat meiner Meinung damit zu tun: Wir sind aus der Pandemie rausgekommen, die noch nicht verarbeitet ist. Und dann haben wir plötzlich einen Angriffskrieg in Europa mit allen wirtschaftlichen und sozialen Folgen und jetzt der verschärfte Nahostkonflikt. Die Klimakrise kommt noch on top. Die Gleichzeitigkeit der Krisen, das nimmt die Menschen mit. Das macht den Menschen Angst und rechtsradikale Kräfte locken die Menschen mit vermeintlich einfachen Antworten.

Es gibt aktuell in Deutschland viele Krisen. Wo setzen Sie Ihre Prioritäten?

Das Wichtigste ist, dass Deutschland sich nachhaltig aufstellt, Industrienation bleibt und wieder wirtschaftliche Stabilität erfährt. Das geht, indem wir den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter vorantreiben, grünen Wasserstoff in die Fläche kriegen, Klimaziele erreichen und eine Mobilitätswende. Und es geht darum, wie wir uns in Deutschland in Zeiten der Krisen gut aufstellen - zum Beispiel bei den Themen Verteidigung und Migration.

Herr Emmerich, Sie sind Fan des VfB Stuttgart. Es gibt also auch positive Entwicklungen.

Dieses Jahr ist viel möglich. Es macht wieder richtig Spaß ins Stadion zu gehen. Ich habe ja auch in allen Höhen und Tiefen eine Dauerkarte. Zwar bin ich als Politiker viel unterwegs und wenn ich zu Hause bin, hat die Zeit mit meiner Familie Priorität. Aber in der Frage, ob ich ins Stadion gehe oder nicht, hat sich in dieser tollen Phase die Priorität natürlich auch ein bisschen in Richtung Stadion verschoben. Und obendrein kann ich meinen Sohn guten Gewissens zum VfB-Fan großziehen.